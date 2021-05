Giro: Larreta analiza medidas severas y acuerdo con Nación

Se trata de una situación sanitaria que, además, parece provocar un giro en la tensión con el Gobierno nacional. Casi vocero de todas esas circunstancias, el propio Quirós explicó que tomarían definiciones conjuntas con Nación y Provincia de Buenos Aires. No es seguro, claro, que Horacio Rodríguez Larreta regrese a esa foto, pero sí que verá con atención qué es lo que propone Alberto Fernández ante el vencimiento, el viernes, del DNU vigente para la circunstancia y en particular buscarán que las medidas tengan una fecha de finalización.Desde un escalonamiento a diferentes actividades hasta un mecanismo cercano a “un cierre total” son las medidas que ahora analiza el Gobierno porteño para un nuevo período a partir del viernes, cuando vencen las disposiciones del DNU de Alberto Fernández.Ayer, Horacio Rodríguez Larreta reunió a la llamada “mesa de covid” que integran, entre otros Quirós, Diego Santilli, el ministro de Desarrollo Económico José Luis Giusti, el jefe de gabinete Felipe Miguel y Fernando Straface, quien no pudo concurrir a la cita (tiene covid-19). Para ese momento, Quirós ya había anticipado por canales y radios, el giro en la postura de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a la necesidad de más restricciones para manejar la pandemia.

El aumento de contagios comparando el lunes de la semana pasada a ayer, alimentaba esa decisión. de 1780 pasaron a 2445, una suba “alta”.

Algunas premisas ya están definidas, como que ”el cierre de escuelas es lo último” que se consideraría, pero podría aplicarse una virtualidad parcial para el nivel primario y total para el secundario. En el abanico de opciones se analizaba también una suerte de cuarentena de fin de semana, todo acompañado por el alivio que le imprime la llegada de más vacunas que anunció al Gobierno y que destaca la Ciudad de Buenos Aires.

Algunos de los inconvenientes para definir restricciones los explicaba ayer el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Kreplak habló de “reducir la circulación” porque “mientras más se reduzca la circulación, más se van a reducir los contagios” y acotó que para lograrlo se requiere acuerdo porque “cualquier actividad que uno tenga que cerrar para reducir la circulación necesita reemplazarlo económicamente de otra manera”.

Así, Quirós planteó ayer lo que ahora analiza el Gobierno de la Ciudad. El ministro de Salud dijo que “hace 2 o 3 semanas, cuando se tomaron medidas de restricción a la nocturnidad, dijimos: estamos de acuerdo con esas medidas. En CABA los casos bajaron de 2.800 a 2.100 promedio en estas semanas. Hasta ahora veníamos con las mejores medidas posibles para lograr un impacto sanitario que acompañe. Hace cinco días la curva de la Ciudad dejó de descender. Y en los últimos tres días hubo un aumento”. Se refirió también a que “en los últimos días las medidas han mostrado un nivel de fatiga” y que “si la tendencia al ascenso continua, creemos que tenemos que dialogar sobre otras medidas para evitar que continúen ascendiendo. Si los casos no bajan en las próximas 72 horas, entonces acompañaremos las medidas de la Nación”.

Para Quirós “si la Ciudad recibe las vacunas que calculamos en 10 días, muy rápidamente podemos tener mucha más gente vacunada. Es un escenario muy importante”.

Sobre la apertura de las aulas, dijo que “si se cumplen muy bien los protocolos de presencialidad los contagios dentro de la escuela son muy poco posibles” pero aclaró que “si vamos a una etapa muy intensiva, seguramente la escuela puede acompañar. Eso depende de cómo esté la situación epidemiológica en los próximos días y lo coordinaremos con Provincia y Nación. Sería lo último que propondremos cerrar pero depende de la decisión que tomemos entre todos. Hoy no se descarta”.

Fuente. Patricia Garcia para ambito.com