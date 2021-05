Impuesto a los ricos: la AFIP fiscalizó y cobro $7000 millones más

En el lapso de una semana de fiscalizaciones sobre los contribuyentes que decidieron no abonar el aporte solidario, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) logró que “una cantidad” de ellos cumplieran con su obligación y depositara $ 7000 millones de pesos en la cuenta de Afip habilitada para tal efecto. De allí que a los $ 223 mil millones declarados el 3 de mayo por el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, se le sumen ahora estos $ 7000 millones, arrojando un total recaudado de $ 230 mil millones.

El dato surge de un informe de Afip, en el que se detalla la distribución geográfica de los contribuyentes que pagaron al vencimiento del plazo, tanto para el pago en una única cuota como en varias, que sucedió el 28 de abril.

De allí surge que el 55% de los que aportaron al impuesto a la riqueza tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires y sumaron el 45% del total recaudado. Si a ellos se les agrega lo ingresado desde los partidos del Conurbano bonaerense, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se alcanza al 70% del total de los empadronados y al 55% de los pesos.

Fiscalizaciones

La Afip inició en la primera semana de mayo la fiscalización de los 2500 contribuyentes que resolvieron no pagar el aporte solidario, según el documento al que accedió este diario. Del total de 12.500, unos 10 mil realizaron el aporte, sea en una única cuota o en el plan de facilidades que emitió el organismo recaudador.

“Ya se notificó el inicio de fiscalizaciones integrales a muchos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones en todo el país que no presentaron su declaración jurada ni pagaron el aporte”, señaló Marcó del Pont en declaraciones a Radio 10 la semana pasada.

Dentro de ese grupo de contribuyentes que no pagaron se encuentran unos 50 multimillonarios, con patrimonios de más de $ 3000 millones. Tiempo pudo saber que tras la fiscalización, “algunos” de ellos decidieron hacer el pago.

Con respecto a los que no pagan el aporte, la Afip no hace distinciones entre los que presentan un amparo a la justicia, unos 200 (ver aparte) y los que no accionaron legalmente e igualmente no cumplieron con sus obligaciones.

Geografía

Según el informe preliminar oficial, el 55% de quienes pagaron el aporte están registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; son en total unas 5450 personas. El monto total aportado por esos contribuyentes supera los $ 100 mil millones, un 45% del total generado a nivel país hasta el momento.

La provincia de Buenos Aires ocupa el segundo lugar, tanto en cantidad de contribuyentes como en el monto aportado. Alrededor de 1900 contribuyentes, el 19% del total, ingresaron una suma que supera los $ 29 mil millones, equivalente al 13% de todos los ingresos generados. En los municipios del Conurbano bonaerense se encuentra la mayoría de esos contribuyentes: 1500 de los 1900. Esas personas ingresaron el 82% de lo recaudado en el territorio bonaerense.

CABA y la provincia de Buenos Aires concentran así cerca del 75% de todos los contribuyentes aportantes y el 58% de los ingresos generados. El resto del país explica alrededor del 22% de las personas que pagaron y el 18% del monto total recaudado. “El 3% restante de los contribuyentes, alrededor de 370 personas, corresponde a los ultraricos de la Argentina que cumplieron con sus obligaciones. Los pagos en concepto del aporte solidario y extraordinario realizados por esos individuos representan el 24% del total de los recursos generados hasta el momento”, señala el texto oficial.

Por regiones, el informe señala:

*Córdoba, La Pampa y Santa Fe: se registraron cerca de 1370 aportantes que explican en torno al 14% del total, y acumulan más de $ 25 mil millones de recaudación, un 11% del total.

*Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro: unas 290 personas realizaron aportes por más de $ 5200 millones, el 3% de lo recaudado. La provincia patagónica donde se registró la mayor cantidad de contribuyentes fue Chubut, con el 27% del total regional.

*Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán: hasta el momento, 185 contribuyentes pagaron el aporte y generaron ingresos por $ 4400 millones, el 2% del total recaudado.

*Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones: más de 210 contribuyentes aportaron alrededor de $ 3000 millones.

*Mendoza, San Juan y San Luis: unos 160 contribuyentes realizaron aportes por más de $ 2800 millones. El 75% de los fondos recaudados en la región de Cuyo corresponde a la provincia de Mendoza.

La Afip informó que en total 10 mil contribuyentes cumplieron con el aporte al 28 de abril, con lo que se recaudaron 223 mil millones. Unos 2500 contribuyentes no lo hicieron; esos son los que Afip ahora salió a fiscalizar a sus domicilios, con el resultado de $ 7000 millones ingresados en una semana.

