Vélez debió trabajar mucho para vencer a Liga de Quito por 3 a 1

Vélez debió trabajar más de la cuenta para poder vencer a Liga de Quito por 3 a 1, en un partido disputado esta noche en el estadio “José Amalfitani” por la cuarta fecha del grupo G de la Copa Libertadores.

El equipo velezano se puso en ventaja con un gol de Tiago Almada, a los 45 del primer tiempo, y luego aumentó a través de Lucas Janson, a los 24 del complemento, y Federico Mancuello, en tiempo adicional.

El conjunto ecuatoriano descontó mediante un tanto del uruguayo Matías Zunino, a los 33 de la segunda mitad.

Vélez pudo haberse puesto en ventaja antes, pero Almada estrelló un penal en el poste, cuando iban solo 6 del primer tiempo, mientras que el equipo ecuatoriano terminó con diez hombres por la expulsión de Ezequiel Piovi, a los 43 del complemento.

Con este resultado el líder del grupo sigue siendo Flamengo de Brasil con 10 puntos, después aparece Vélez con 6, Liga de Quito acumula 4 y cierra Unión La Calera de Chile con 2 unidades.

Vélez salió decidido a buscar el resultado, para poder acomodarse en el grupo y no perder pisada a la clasificación, y tuvo una gran chance en los pies de Almada, tras una falta sobre Janson, pero el penal terminó estrellando el balón en el poste derecho.

No obstante el equipo local fue siempre el protagonista del juego, ya que manejó el balón y Liga de Quito se cerró atrás y apostó al contragolpe.

Vélez intentó, pero entre algunas imperfecciones ofensivas y la buena respuesta de la defensa visitante, nunca pudo tener una clara situación de gol.

Sobre el final el “Fortín” tuvo una clara en la cabeza de Janzon, pero Gabbarini sacó al córner, pero casi enseguida el que llegó a posición de gol fue Almada y esta vez no perdonó.

El primer gol fue psicológico, porque cambió en parte del desarrollo del partido, ya que Liga de Quito se adelantó en el campo y propuso otra cosa, un poco más osado.

Mauricio Pellegrino hizo algunos cambios promediando la etapa para darle más oxígeno en tres cuartos de cancha hacia adelante y en un centro de Centurión apareció solo por el medio Janson y de cabeza amplió diferencias.

Vélez se quedó un poco y la Liga fue por el descuento, que llegó con un balón suelto en el área que Zunino definió de zurda y le puso algo de suspenso a los últimos 15 minutos de partido.

Pero los errores se pagan caro y tras una mala salida de la defensa visitante, Mancuello venció a un atónico Gabbarini para cerrar el marcador.

Síntesis:

Copa Libertadores. Grupo G – Fecha 4.

Vélez 3 – Liga de Quito 1.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Victor Carillo.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Francisco Ortega; Agustín Mulet, Pablo Galdames; Lucas Janson, Thiago Almada, Agustín Bouzat y Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; José Quintero, Franklin Guerra, Anderson Ordóñez, Christian Cruz; Jordy Alcívar, Lucas Villarriel,, Adolfo Muñóz; Johjan Julio, Billy Arce y Luis Amarilla. DT: Pablo Repetto.

Gol en el primer tiempo: 45m Almada (VS).

Goles en el segundo tiempo: 24m Janson (VS), 33m Zunino (LQ), 45m Mancuello (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 11m Matías Zunino por Muñoz (LQ), 21m Miguel Brizuela por Bouzat (VS) y Ricardo Centurión por Almada (VS), 24m Ezequiel Piovi por Villarruel (LQ), 28m Luis Ayala por Cruz (LQ) y Cristian Martínez Borja por Julio (LQ), 40m Federico Mancuello por Mulet (VS), 41m Cristian Tarragona por Lucero (VS).

Incidencia en el primer tiempo: 6m Almada (VS) erró un penal.

Incidencia en el segundo tiempo: 43m expulsado Piovi (LQ).

Fuente. Adrián Taccone para NA