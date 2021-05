El senado rechazó el avance judicial sobre las facultades del Congreso

El Senado rechazó con 39 votos afirmativos, 2 negativos, y 24 abstenciones la intimación de tres jueces de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Ciudad al Poder Legislativo. Se trata de una resolución judicial que ordenaba al Congreso Nacional a sancionar una ley para “ajustar el orden legal de respuesta a la pandemia” en un plazo de quince días.

La polémica giró en torno a la intromisión de un poder del Estado en otro. Los senadores nacionales enviaron un mensaje contundente a los magistrados, que “intentaron desconocer la división de poderes y las atribuciones constitucionales del Parlamento”.

El 30 de abril, la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, había repudiado la notificación en su cuenta de twitter: “El Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones. Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de ¡habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes sino peor aún: ignorando lo que es un habeas corpus”.

Durante el tratamiento del repudio, los legisladores cuestionaron justamente la forma de presentación judicial, a través de un habeas corpus, “con la importancia y relevancia que tiene este instituto jurídico en la historia Argentina, después de la dictadura militar”.

El pronunciamiento del Senado va más allá. La iniciativa busca enviar las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice el proceder de los jueces y adopte las medidas que se considere convenientes.

El debate en el recinto

El debate tuvo con 5 oradores, todos integrantes del Frente de Todos, salvo el senador de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez. La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora santafesina María de los Ángeles Sacnun, señaló: “Este es un proyecto de resolución para rechazar una decisión, por parte de una sala del fuero en lo criminal y correccional de CABA, no en cuanto al contenido de la sentencia. Es lo que el fallo pretende exhortar, imponer a este Senado y al Poder Ejecutivo”.

Por su parte, el senador Martínez, de Córdoba, manifestó: “Propusimos, para no darle a esta resolución judicial un valor que no tiene, que se archivara la misma y se terminaba el problema. Esta resolución no es un atentado al orden democrático. Es una burrada que el Senado debía señalar en comisión y archivar”.

El cierre estuvo a cargo del oficialista Martín Doñate. “Rechazamos la resolución de los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Julio Lucini y Magdalena Laiño, que son portavoces de aquellos que quieren convertir a la democracia argentina en una democracia de bajísima intensidad, como sucede en varios países”.

La iniciativa rechazó la resolución judicial del pasado 30 de abril, que hizo lugar a un habeas corpus presentado por un abogado. Era contra los DNU presidenciales que disponían restricciones de circulación en el AMBA por el aumento de casos de Covid-19.

Losardo a la UNESCO

Durante la sesión, la Cámara Alta le dio ingreso al expediente que solicita prestar acuerdo para designar embajadora a la ex ministra de Justicia Marcela Losardo. El pliego giró a la Comisión de Acuerdos que preside la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti.

Losardo fue postulada por el presidente, Alberto Fernández, para ocupar el cargo de embajadora argentina ante la UNESCO. Desde noviembre del año pasado ese puesto diplomático quedó vacante tras la muerte en París del ex senador y cineasta Fernando Pino Solanas.

