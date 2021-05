2,3 millones de argentinos habitan cerca de basurales y 3,6 millones en zonas inundables

El 7,8 por ciento de las viviendas poseen una calidad de materiales insuficiente para protegerse de las inclemencias del medioambiente y el 13,3 por ciento entra en la categoría de materiales parcialmente insuficientes. Así lo reflejó el último informe de condiciones de calidad de vida del Indec con datos al segundo semestre de 2020. En el documento se releva la situación de los 31 aglomerados urbanos con 9,3 millones de hogares.

En la encuesta del centro de estadísticas oficial se precisó además que cerca de 2,3 millones de personas habitan en las cercanías de basurales y unos 3,6 millones de individuos habitan en zonas inundables. Por su parte se indicó que el 89,1 por ciento de los hogares tiene agua corriente, el 66,2 por ciento gas de red y el 68,8 por ciento desagües cloacales.

Entre los datos relevantes del informe figura que el 53,6 por ciento de las personas no accede a alguno de estos tres servicios (agua corriente, gas de red y cloacas). En lo que refiere a la tenencia de las propiedades se precisó que 62,6 por ciento de los individuos es propietario de las viviendas en tanto que 16,8 por ciento es inquilino o arrendatario.

Características habitacionales

El informe del centro de estadísticas oficial detalló que para evaluar las características habitacionales “el indicador de calidad de los materiales de la vivienda está basado en un grupo de variables referidas a los materiales constructivos de los pisos y techos y la presencia de cielorraso”. Se tiene en cuenta la protección de factores ambientales adversos que dichos materiales proporcionan y, en función de ello, se establece la suficiencia o insuficiencia de su calidad.

El documento del Indec también evalúa la incidencia del hacinamiento por las limitaciones que genera a los miembros de los hogares en materia de privacidad, salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización. Se trata de un indicador clave en un contexto de pandemia y necesidad de mantener espacios con protocolos sanitarios.

Se consideran hogares con hacinamiento crítico aquellos en los que habitan más de tres personas por cuarto. Según el relevamiento el 97,4 por ciento de los hogares, que alberga al 95,2 por ciento de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico. A su vez, en los hogares sin hacinamiento crítico, en el 83,5 por ciento habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 13,9 por ciento habitan de 2 a 3 personas por cuarto.

Por otro lado, el 2,6 por ciento de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, lo cual involucra al 4,8 por ciento de las personas. Es decir que viven en estas condiciones 238.000 hogares compuestos por 1.382.000 personas

Otro de los datos relevantes está referido al tema del saneamiento. Se tiene en cuenta en este punto la tenencia de baño, su ubicación (dentro o fuera del terreno), la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación. Los hogares con saneamiento inadecuado son aquellos que presentan al menos una de estas características: es decir no poseen baño, poseen el baño fuera del terreno, comparten el baño con otros hogares, el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni cámara séptica, o el baño no tiene descarga de agua.

En el informe se estimó que el 86,3 por ciento de los hogares presenta condiciones de saneamiento adecuadas, mientras que el restante 13,7 por ciento de los hogares no dispone de ellas. En dichos hogares habita el 15,9 por ciento de las personas.

También se contempla como un indicador para observar la distribución de los hogares y las personas la disponibilidad de agua en la vivienda. Esto implica si acceden al agua dentro o fuera de esta. El 97,5 por ciento de los hogares tiene disponibilidad de agua en el interior de la vivienda. Mientras tanto dentro de estos hogares se distinguen aquellos que obtienen el agua a través de la red pública de agua corriente (87,2 por ciento de los hogares) o a través de perforación con bomba a motor (10,2 por ciento). Según el Indec el 2,5 por ciento de los hogares debe acceder al agua fuera de la vivienda (equivalente al 2,6 de las personas relevadas).

Fuente. Pagina12