Soñar no cuesta nada

¿Estamos en condiciones de afrontar un cambio tan profundo?. Según consta en el portal Population Pyramid, los habitantes de la Argentina ascendían en 2020 a 45.195.777 personas, con algo menos de 14 millones de menores de 18 años que se encuentran cubiertos a través de una asignación familiar o de la AUH. En consecuencia, la población restante es de 31 millones de personas. A su vez, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC indica que hay 11,5 millones de ocupados, por lo que quedarían 19,5 millones de personas. Si de ese número neteamos los 8 millones de jubilados y pensionados, quedan unos 11,5 millones de personas, a los que a su vez habría que descontarle aquellas personas que, no teniendo actividad económica, tienen recursos más que suficientes para vivir cómodamente. En conclusión, podríamos inferir que la cantidad de personas sin cobertura y en estado de necesidad rondaría los 10 millones, que podrían ser los beneficiarios de un ingreso básico universal “IBU” (aquí conviene recordar que el IFE alcanzó aproximadamente a 9 millones).

Ahora supongamos que a esos 10 millones de personas en estado de necesidad se les otorgara una prestación IBU equivalente a una jubilación mínima. El número mágico en pesos que deberíamos alcanzar es el de 20.571 multiplicado por 10 millones y por 13 meses (12 meses y el aguinaldo), y asciende a un total de 2.674.230 millones de pesos. Veamos si cambiando las prioridades logramos financiar dicha cifra.

a. Lo primero a considerar es que toda esa masa de dinero a distribuir será destinada al consumo, atento al universo poblacional al que está destinada, por lo que cada peso que se gaste, sólo en el primer giro, volverá al Estado transformada en el 21% de IVA, lo cual equivale a 561.588,3 millones de pesos. Es decir que, sólo nos faltan 2.112.641,7 millones.

b. Desde la época menemista en que Domingo Cavallo implementó el recorte en las contribuciones patronales hasta hoy, y más allá de no haberse cristalizado en la realidad los beneficios económicos y laborales que la impulsaran, se siguió utilizando dicha disminución como herramienta de reactivación económica para las empresas sin considerar que cada peso que se pierde en contribuciones no pagadas es un peso menos para un jubilado. Como decía un amigo, cualquiera es generoso con billetera ajena, y por ende resulta fácil intentar hacer promoción industrial con la plata de los beneficiarios de la seguridad social, aunque se constate una y otra vez que el objetivo de desarrollo no se cumple. El monto actual del recorte en las obligaciones patronales asciende al 3% del PBI, es decir 1.131.580 millones de pesos. Si esa cifra se la descontamos a los 2.112.061,7 millones que nos faltaban, ahora nos quedan por conseguir 981.061,7 millones.

c. Según el Informe Sobre Gastos Tributarios de 2021, el total del gasto en ese concepto es de 995.799 millones. Pero ¿qué es un gasto tributario? El propio informe lo explica: “se denomina Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria”. En criollo, son privilegios que reciben algunos, en detrimento del resto. Por lo tanto, si se eliminaran esos privilegios y ese dinero se asignará al pago del IBU, se podrá alcanzar y superar la cifra máxima en 14.737,3 millones de pesos.

d. Pero por las dudas, todavía quedan unos cuantos recursos para acercar: el primero de ellos sería la utilización de gran parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social (todo lo que se gasta en subsidios y planes, que quedarían subsumidos en el IBU); el segundo, elevar la tasa del impuesto a las Ganancias al 39,5% como lo ha hecho Biden en Estados Unidos de Norte América; el tercero, hacer una re-ingeniería del Estado para atraer al IBU todos los subsidios que entregan otras áreas de gobierno. En fin, con imaginación y vocación de cambio no hay duda de que los recursos para realizar la transformación social de la Argentina que representa el IBU están disponibles.

En conclusión, modificando las prioridades y sin alterar el déficit presupuestario, es factible pagar un Ingreso Básico Universal a 10 millones de compatriotas. Obviamente, esa modificación implica un cambio de paradigma que exige abandonar definitivamente el neoliberalismo e instrumentar una política de igualdad de posibilidades, con equidad y solidaridad. Seguro habrá tensiones en el camino que será necesario contrarrestar con una fuerte unidad de los sectores populares, pero es factible obtener el resultado esperado.

Ahora les propongo soñar juntos. Soñemos que se aprueba el Ingreso Básico Universal y su implementación es ley, ¿qué podría pasar a partir de ese momento? Por ejemplo:

Que todos los mayores de 18 años tengan al menos un ingreso mínimo equivalente a una jubilación mínima; Imaginemos el ahorro que significará el IBU para las municipalidades, que además de su función específica tienen que hacerse cargo de sus vecinos más necesitados. El IBU le quitará la carga de los más necesitados, ello implicará la liberación de recursos humanos y materiales para dedicarlos a sus funciones específicas: limpieza, saneamiento ambiental transporte, arreglos de calles, etc. 1.298 municipios en todo el territorio tendrán una mejora sustancial; Ya no serían necesarios los comedores comunitarios, pues las personas podrían solventar su sustento con el IBU; El incremento del consumo interno con el consecuente efecto positivo en los comercios en general y en la reactivación económica zonal de áreas deprimidas; Imaginemos lo cerca que quedaremos de implementar un sistema integral de salud entre la medicina privada, la salud publica y las obras sociales, que podrán aunar esfuerzos en un sistema integrado; Soñemos que a las escuelas irán niños vestidos adecuadamente, con la panza llena y los útiles en la mochila; Ilusionémonos con la idea de cómo disminuirían los delitos de arrebato o robos menores producto de la marginalidad; Qué maravilloso sería caminar tranquilo por las calles; Entusiasmémonos con la idea de vivir en ciudades sin personas en situación de calle y sin chicos de la calle.

Hay tantas otras cosas positivas que podríamos imaginar, soñar e ilusionarnos, que me permito invitarlos a que imaginen a gusto cuántas cosas cambiarían si erradicáramos la pobreza. Creo que ese ejercicio les llenará el corazón y el alma de un enorme sentimiento de paz y amor al prójimo.

Para llevar adelante un proyecto de las características del IBU se requiere, como principio, la cristalización de una unión entre los trabajadores activos (formales y no formales), los beneficiarios de la seguridad social y aquellos que por diversas causas no tienen ingresos

Vale entonces recordar las enseñanzas de William Beveridge, quien fuera el padre de la seguridad social universal: “La liberación de la necesidad no puede ser impuesta ni concedida a una democracia. Debe ser conquistada por ella misma. Para conquistarla necesita valor, fe y sentido de unidad nacional: valor para hacer frente a las dificultades, y superarlas; fe en nuestro futuro y en los ideales de lealtad y de libertad… y sentido de unidad nacional que se imponga a los intereses de clase o de grupo”.

Es posible y vale la pena intentarlo.

Fuente: extracto escrito por MIGUEL FERNÁNDEZ PASTOR para El Cohete a la Luna