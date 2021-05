Al rescate de las obras abandonadas

“Para ellos esto es populismo y para nosotros es dignidad. Para ellos es un gasto del Estado y para nosotros es una inversión para mejorar la calidad de vida de los argentinos”, aseguró el presidente Alberto Fernández durante el acto lanzamiento del Programa Reconstruir destinado a finalizar las obras de 55.000 viviendas paralizadas desde 2016.

El objetivo del Programa es la finalización de obras en proceso de construcción con aportes del Estado nacional a través de los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Territorial, que se encuentren pausadas en su ejecución o no hayan sido iniciadas a pesar de haber sido aprobadas.

“Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque estaban convencidos de que no era el Estado el que tenía que socorrer a quienes no tenían casa, y creían que esto lo iba a hacer el mercado. ¡Qué mercado ni mercado! El mercado va donde se gana plata, no donde la gente necesita”, continuó el presidente durante el acto lanzamiento en la ciudad de Ensenada.

El programa fue oficializado a principios de abril mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y contará con una inversión de 110.000 millones de pesos para finalizar unas 55.000 viviendas que no se terminaron durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. Se financiará a través de la ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda aprobada en febrero.

De acuerdo a la resolución, la autoridad de aplicación del programa será la Secretaría de Hábitat, a cargo de Santiago Maggiotti. Entre sus tareas, deberá formular las normas aclaratorias, complementarias e interpretativas, y la emisión de los actos administrativos que resulten necesarios para la ejecución de los trabajos, en el marco de sus competencias. En tanto, los Entes Ejecutores deberán adherirse y efectuar la solicitud de financiamiento de las soluciones habitacionales.

El Programa Reconstruir se encuentra dentro del marco del plan Casa Propia – Construir Futuro, una de las primeras propuestas que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentó al mando de la cartera y se encuentra en vigencia desde diciembre del año pasado para afrontar el grave déficit habitacional. De acuerdo a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) existen 3,8 millones de familias que sufren necesidades habitacionales al tomar en cuenta el déficit cuantitativo (necesidad de un nuevo hogar) como el déficit cualitativo (falta de servicios básicos, hogares construidos con materiales débiles).

Además de Reconstruir, ofrece 65.000 créditos personales para mejorar las condiciones habitacionales de las viviendas, y 22.000 para construir viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados en lote propio para todos y todas los argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país entre 18 y 68 años. La novedad de estas nuevas líneas para refacción y construcción se encuentra en la actualización del capital: se realizará por el índice de salarios, con intereses a tasa cero. Para refacción, serán de 100 a 240 mil pesos. Para construcción, de hasta 4 millones.

Además del presidente, participaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ministro Ferraresi, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Ensenada Mario Secco, entre otros.

Fuente. Natalí Risso para Pagina12