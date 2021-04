Los casos de coronavirus en menores de 16 años crecieron 450% en CABA

Desde el 18 de febrero, cuando el inicio del ciclo lectivo marcó la vuelta de las clases presenciales en la Ciudad, los casos de coronavirus en menores de 16 años crecieron cuatro veces y media. De los 360 por semana que había hasta que el slogan “abran las escuelas” se plasmó en la realidad, llegaron a ser 1.598 el 7 de abril. En el marco de la segunda ola de coronavirus, sigue la puja entre Nación, Ciudad y Provincia.

“En todo el mundo se demostró que cerrar escuelas acompaña un descenso o estabilización de la curva. Acá vimos lo inverso: apertura en febrero y luego un aumento exponencial. La evidencia científica en pediatría es que los chicos no hacen la forma grave de la enfermedad, no llegan al colapso respiratorio. En su mayoría son asintomáticos, algunos tienen catarro, otros también cefalea, vómitos, dificultad respiratoria moderada. Pero no hay evidencia de que no sean agentes transmisores” advierte Oscar Trotta, pediatra y miembro del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan.