“Lo espero en un sueño, sigo mirando por la ventana y lo sigo esperando”

En su casa de Pedro Luro, mientras se recupera de una operación de hernia que la mantiene desde hace un mes en reposo, Cristina recordó lo que ocurrió el 30 de abril del año pasado, cuando su hijo Facundo salió de su casa para ir a ver a su novia en Bahía Blanca, a pesar de que existía una cuarentena dispuesta por los contagios del coronavirus.

“De ese día me acuerdo el llamado de Facu, ese llamado que yo no lo vi como una amenaza, no vi un pedido de auxilio, no me di cuenta. Yo no advertí el peligro que estaba corriendo mi hijo. A mi me va a marcar para siempre ese llamado, cuando yo estaba trabajando, cuando me dice ‘mamá’ y yo no me di cuenta que me estaba diciendo ‘mamá’, porque yo era la ‘bruja’ para él”, recordó.

Desde entonces, a partir de la desaparición de su hijo, Cristina Castro dice que sacó fuerzas de donde pudo y comenzó una batalla, es más, asegura que solo conoce una palabra: “Luchar”.

“La fuerza la saqué del dolor, tenia dos opciones, tirarme en una cama y dejarme morir, o levantarme y pelearla desde todos los lados posibles, gritarle a todo el mundo que a mi hijo me lo habían desaparecido y que habían sido ellos. Opté por la segunda, siempre le enseñé a mis hijos a pelear por lo que quisieran, a no bajar los brazos, a no rendirse. Puede que un camino no te lleve a lo que vos necesites, pero siempre va a haber otros caminos”, aseguró.

Sin embargo, Cristina sabe que tuvo “que aprender a sobrellevar la tristeza, el dolor” y reconoce que “no son todos los días lindos, ni agradables”.

Respecto a la causa judicial, Cristina siempre se muestra optimista, a pesar de que es habitual que, junto a sus abogados, reciba noticias no siempre favorables.

“Hay nuevos testimonios en la causa, nuevas pruebas y estamos preparándonos para presentarnos en Casación para poder sacar a la jueza”, dijo.

Es que el último jueves, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó un pedido de los fiscales para recusar a la jueza federal 2 de Bahía Blanca a cargo del caso, María Gabriela Marrón.

Por eso, ahora los fiscales y la querella cuentan con la única alternativa de llegar “en queja” al Tribunal de Casación bonaerense para que analice el pedido de recusación.

“Es una jueza totalmente imparcial. Estamos luchando contra gigantes, nuestro primer gran obstáculo fue (el fiscal federal Santiago) Ulpiano Martínez y ahora nos queda esta muralla grande que es la jueza María Gabriela Marrón”, dijo Castro, quien aseguró que no ve “lejana” la posibilidad de que se solicite la detención de los policías involucrados en la desaparición de su hijo.

“Lo único que nos impide ver a los policías detenidos es la jueza, que siempre fue parcial a la policía, que ve un solo camino que es la vereda opuesta a la verdad”, explicó.

Cristina Castro dice haber vivido “dos vidas” enteras en el último año y que atravesó “momentos terribles”.

“Primero gritábamos que nos devuelvan a Facundo, ese fue nuestro primer grito. Una vez que encontramos el cuerpo, empezamos a pelear para que se investigue. Después a pelear por Justicia. Gracias a Dios y al procurador, puso a dos fiscales increíbles que están trabajando muchísimo. Nuestro último grito es el de justicia, justicia y justicia, lo vamos a sostener hasta el día que estén todos tras las rejas”, aseguró.

La cronología del caso Facundo Astudillo.

Los siguientes son los puntos salientes del caso por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, por el cual el viernes próximo se cumple un año:

• 30 de abril de 2020: Facundo salió de su casa en la localidad de Pedro Luro, partido de Villarino, en dirección a la ciudad de Bahía Blanca. En plena ruta, mientras caminaba a la altura de Mayor Buratovich, fue retenido por personal policial por incumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto en aquel entonces ante la pandemia de coronavirus. Ese mismo día por la tarde, el joven fue visto al costado de la ruta en la vecina Teniente Origone, donde fue interceptado nuevamente por efectivos de la zona.

• 8 de julio de 2020: La Policía de la Provincia de Buenos Aires fue apartada de la investigación por pedido de la familia del joven, que seguía desaparecido a pesar de que se había montado un operativo de búsqueda. En ese marco, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó el destacamento de Mayor Buratovich en busca de pistas sobre el paradero de Facundo.

• 10 de julio de 2020: La jueza de Garantías 3 de Bahía Blanca, Susana Calcinelli, a pedido del fiscal de Instrucción, resolvió declinar la competencia a favor de la justicia federal por entender que no se trataba de un caso de “averiguación de paradero”, sino de una presunta “desaparición forzada”.

• 13 de julio de 2020: Tres comisarías de Villarino fueron intervenidas por la Jefatura de Policía provincial, mientras que el subcomisario Pablo Reguillon, de Mayor Buratovich, fue relevado de su cargo debido a presuntas amenazas contra uno de los abogados de Cristina Castro, madre de Facundo.

• 21 de julio de 2020: La madre de Facundo recusó al fiscal federal bahiense Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la causa, por considerar que actuaba con “parcialidad” y denunció “serias” irregularidades en la investigación judicial.

• 29 de julio de 2020: La jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó el pedido de recusación contra el fiscal Martínez y afirmó que la investigación no presentaba “ninguna irregularidad” y era “correcta”.

• 3 de agosto de 2020: La madre de Facundo dijo que se encontraron elementos pertenecientes a su hijo durante una inspección en el destacamento policial de Teniente Origone.

• 12 de agosto de 2020: La jueza federal Marrón rechazó el pedido de detención de los cuatro efectivos policiales investigados.

• 15 de agosto de 2020: Los restos de Facundo fueron encontrados semi enterrados en un cangrejal de la localidad de General Cerri y para la familia el cuerpo fue “plantado” allí por la Policía, ya que se trataba de un sitio que supuestamente había sido previamente rastrillado. A su vez, el cuerpo fue llevado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizarle la autopsia.

• 21 de agosto de 2020: La jueza federal Marrón volvió a rechazar otro pedido de apartamiento contra el fiscal Martínez presentado por los abogados de la madre de Facundo.

• 25 de agosto de 2020: Comenzó la autopsia al cuerpo hallado en General Cerri encabezada por 15 peritos en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el barrio porteño de Núñez. Tras más de diez horas de operación, los expertos dictaminaron que los resultados recién se iban a conocer en los siguientes 30 días.

• 28 de agosto de 2020: La Procuración General de la Nación designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim; y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín; para sumarse a la investigación del fiscal federal Martínez.

• 2 de septiembre de 2020: La jueza federal Marrón confirmó que los restos hallados pertenecían a Facundo luego de concluir los peritajes de los expertos EAAF en los laboratorios genéticos de Córdoba.

• 3 de septiembre de 2020: Los restos de Facundo fueron inhumados en el cementerio municipal de Pedro Luro, tras una breve ceremonia en una sala velatoria de la cual participaron sus familiares más cercanos y centenares de amigos y vecinos que se acercaron para despedirlo.

• 8 de septiembre de 2020: La madre de Facundo declaró durante cuatro horas como testigo en la causa en la que se investiga la muerte de su hijo e hizo un relato pormenorizado desde el momento en que denunció la desaparición hasta que encontró el cadáver. También reiteró sus críticas públicas contra el accionar de la Policía bonaerense y el fiscal Martínez.

• 1 de octubre de 2020: La autopsia concluyó que Facundo muró por “asfixia por sumersión (ahogamiento)”, que los restos óseos “no presentaban lesiones vitales de origen traumático” y que “no se observaron signos de participación de terceras personas sobre los restos estudiados”. Para los peritos se trató de una “muerte violenta” pero el modo podía ser “suicida, homicida o accidental”.

• 21 de octubre de 2020: La jueza federal Marrón rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales del caso para avanzar en la pesquisa, al considerar que su estrategia “no parece orientarse a buscar la verdad” sino “solamente a compeler la responsabilidad policial” en el hecho. Ante esta situación, la madre de Facundo y los fiscales recusaron a la magistrada.

• 29 de diciembre de 2020: La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca rechazó el pedido de la madre de Facundo de recusar a la jueza Marrón por “parcialidad”.

• 13 de febrero de 2021: La Cámara autorizó allanar el destacamento de Teniente Origone y secuestrar los celulares de los policías investigados y la medida se llevó a cabo cinco días después donde se hallaron nuevos elementos de interés para la causa.

• 30 de marzo de 2021: La misma Cámara Federal bahiense rechazó también el pedido de los fiscales de la causa para apartar a la jueza Marrón, por los que los instructores judiciales adelantaron que apelarían la resolución ante el Tribunal de Casación provincial.

Fuente. Télam