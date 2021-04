“Fallecen 6 de cada 10 personas que entran a terapia intensiva por Covid-19″

El jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco reveló que “de cada 10 personas que en estos momentos están entrando a terapia intensiva por Covid-19, 6 fallecen”. El dato, según dio a conocer, se lo brindó el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán. Y grafica, de manera contundente, cómo el “tsunami” al que hizo referencia el gobernador Axel Kicillof, para llamar a la segunda ola de casos por Covid-19, hoy es una realidad de altísimo riesgo. Y mucho tiene que ver la demora individual en la consulta (en los mayores de 60, la mortandad alcanza el 67%).

La situación en el AMBA es crítica. Las derivaciones de pacientes a través del Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) son moneda corriente y ya son varios los hospitales y clínicas privadas que cubrieron todas sus plazas. Previendo esta situación, el gobierno nacional tomó una semana atrás una serie de medidas restrictivas que la Provincia adoptó y adaptó a través del sistema de fases y que llevó a que 35 distritos pasen a Fase 2 algo que, en las últimas horas, se elevó a 39 por expreso pedido de los intendentes.

Producto de las medidas tomadas, Bianco anticipa que hoy en día “estamos cerca de los 12 mil casos diarios semanales, un promedio similar al de la semana anterior. Lo que refleja que la curva se puede amesetar, pero sigue siendo preocupante porque esos casos en dos semanas van a ser internaciones en terapia intensiva y pueden terminar en muerte”.

Claro, la Provincia presenta dos realidades hoy en día alejadas: el AMBA y el Interior. Sobre esto, el Jefe de Gabinete aclaró que “establecimos una fase abierta a disponibilidad de aquellos distritos donde encontremos una situación muy complicada y que, a través del consenso, pasen a tener las restricciones que la fase implica. Pero en el AMBA la situación es otra porque lo tomamos como una unidad sanitaria única. Es por eso que no puede haber un distrito con algo diferente al otro porque todo es muy similar ente municipios que tienen circulación cruzada y permanente”.

Periodista: La Ciudad también forma parte de ese continuo urbano. Sin embargo, optó por continuar con las clases presenciales. ¿Cómo califica esta decisión?

Carlos Bianco: Es una decisión muy poco feliz. Veníamos trabajando de manera consensuada y el Gobierno Nacional resolvió adoptar una medida de cuidado adicional que la Ciudad decidió no acatar yendo a una Justicia que no tiene competencia. De todos modos estamos viendo que solo hubo un 10 por ciento de la presencialidad pensada.

P.: ¿Fue una estrategia política de cara a las elecciones?

C.B.: Es una decisión que conlleva un costo altísimo. Y está claro que se tomó una mala decisión política y una aberración judicial. Pagaron un costo para no tener ningún rédito político. Se equivocaron y deberían aceptar el error y seguir trabajando de manera consensuada.

P.: ¿Considera que la oposición está en campaña?

C.B.: Como dijo el gobernador, nosotros estamos en campaña de vacunación. Tenemos la estructura para inocular con 100 mil vacunas por día y podemos incrementarlo con más vacunatorios de los que tenemos en funcionamiento. Pero me parece muy grave que haya dirigentes que, por la propia, o porque se vieron forzados por su fuerza política, se pongan a hacer campaña con una medida sanitaria con la salud de los chicos de por medio.

P.: En los últimos días, Mauricio Macri se dirigió a los intendentes bonaerenses para decirles que “tienen la oportunidad de imponer su liderazgo” a fines de ir en contra de las medidas. A las pocas hubo algunos intentos judiciales para retomar las clases presenciales. ¿Cree que la oposición todavía se referencia en el expresidente?

C.B.: Es el padre de la criatura. Con ese twit llamó a algunos intendentes y al Jefe de Gobierno porteño a envalentonarse para no acatar. Es un error. Si fue una táctica política, fue una táctica errada. Se la pasaron presentando amparos y todos fueron rechazados, uno tras otro, como pelotitas de ping pong por la Justicia bonaerense, que es una Justicia que no tienen amañada como si pasa con la Justicia porteña. Me parece que entraron en un marco de locura que se quiere imponer desde una parte de Juntos por el Cambio. Macri y Bullrich están dispuestos a prender fuego el país y la Provincia en pos de sus objetivos políticos. Están dispuestos a todo. Y eso es preocupante.

P.: Lo llevo al terreno de las elecciones. ¿Qué va a suceder con las PASO?

C.B.: No es un objetivo prioritario. No forma parte de ninguna discusión entre el gobernador y el gabinete, ni con ninguno de los ministros. Nuestra prioridad es cuidar la vida y la salud de los bonaerenses y que no nos colapse el sistema sanitario, seguir vacunando y aportando medidas económicas como la moratoria, los créditos del Banco Provincia, las diferentes medidas de los ministerios de Producción y Desarrollo Agrario para sostener el consumo y el bienestar económico de los bonaerenses. Si vacunamos y podemos ayudar económicamente, no va a importar si las elecciones son en agosto o en noviembre. La gente va a apoyar la gestión. Si no lo sabemos hacer, la gente nos va a sancionar. Para eso sirve el sistema democrático.

P.: Si las medidas se extienden, ¿se sumarán algunas medidas económicas de alivio?

C.B.: Se vienen tomando varias medidas. Y también lo hacemos con los municipios. El año pasado, el ASPO llevó a que muchas actividades económicas se vean suspendidas por mucho tiempo. Y dimos una asistencia financiera de 30 mil millones de pesos adicionales a lo que sale de coparticipación. Y esto la oposición no lo reconoce. Ningún distrito se quedó sin pagar sus salarios en tiempo y forma y a nadie le faltó equipamiento para personal de salud. Todos los distritos pudieron hacer frente a la caída de la recaudación y todo se resolvió con los criterios objetivos y consensuados. Hoy nadie nos puede venir a correr con que hicimos política con la pandemia. Nosotros hicimos asistencia financiera, sanitaria, social y económica. Y hay sobradas muestras.

Fuente: Bruno Lázzaro para ambito.com