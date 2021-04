“Bajar a Fase 3 no implica ningún cambio en el sistema educativo”

Durante la conferencia de prensa que brindó este martes por la mañana con motivo del retroceso a Fase 3 de la ciudad, el intendente Héctor Gay destinó un espacio final a la descripción de la situación epidemiológica en el ámbito educativo y marcó puntualmente su opinión acerca controvertida presencialidad en las aulas.

Para fijar de antemano su postura el jefe comunal sentenció: ”Bajar a Fase 3 no implica ningún cambio en el sistema educativo”.

En ese sentido aclaró: “Eso es Fase 1 o 2, no es donde estamos, y si bien nosotros no tenemos incumbencia para decidir de una forma u otra sobre el sistema educativo, claramente nosotros nos hemos expresado el año pasado a favor de la presencialidad, con todos los protocolos obviamente del caso, porque hemos visto la incidencia negativa y muy dura que ha tenido la no concurrencia de los chicos el año pasado”, sostuvo.

“Las consecuencias que esto ha tenido, lo pueden consultar con cualquier psicopedagogo o con cualquier profesional porque realmente hay problemas de todo tipo” afirmó sin detallar fuentes que fundamenten su posición.

Al respecto, Gay aportó: “Sí voy a dar un dato actualizado al día de ayer -lunes- para darnos cuenta que ahí no está el problema” afirmó, y ratificó: “los contagios no están en el ámbito educativo”.

Y retomó: “Ayer en Bahía Blanca estaban funcionando 3.200 burbujas educativas en los distintos niveles; había 87 en nivel de aislamiento, y no significa que esos 87 estén con sus integrantes contagiados” aclaró.

“De 70 mil alumnos que hay en Bahía Blanca en el sistema educativo -continuó-, al día de ayer había 47 casos positivos según datos oficiales ” informó, “y entre el personal docente y auxiliar, que son 10 mil en números redondos, había 88″ contagios.

“Esto es dato, es la realidad, no es verso” disparó.