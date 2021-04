“Esto del Hospital Municipal es un advertencia seria”

Sostuvo la presidenta del Bloque de el Frente de Todos, Gisela Ghigliani, quien no ahorró críticas a la gestión municipal, y en particular al jefe comunal Héctor Gay: “Lo único bueno que hizo por la pandemia, fue subir la foto vacunándose después de todo lo que dijeron”, afirmó la médica quien además perfiló la ciudad en relación al AMBA en esta nueva etapa, y reseñó los aportes de la oposición para oxigenar los centros de salud y la circulación de la población.

Por Gabriela Noguera para sintinta.com.ar

Esto no es opinable. Las terapias intensivas se están recalentando.

Este miércoles por la noche, el presidente Alberto Fernández les pidió explícitamente a los gobernadores e intendentes, con un amplio respeto federal, que adhieran a las nuevas medidas restrictivas.

Desde el punto de vista sanitario muchos esperaban más que oxigenar las terapias y a los 750 mil trabajadores de la salud por 14 días.

Por su parte y a costo propio, el gobierno nacional habla de defender un bien jurídicamente superior que es la vida y la salud, versus la necesidad de restringir transitoriamente y de manera gradual algunas libertades individuales.

-¿Por qué?-. -”Porque no queda otra”- aseguran en el entorno presidencial.

“No somos conscientes de que no se trata de la libertad individual de no enfermarse, sino de la responsabilidad colectiva de no contagiar” sostienen las mismas fuentes, con una obviedad que el arco opositor claramente no comparte, organizando y movilizando cacerolazos en diversos barrios porteños.

“¿Qué hizo este miércoles el presidente? -explicaron retóricamente-, apretó el botón naranja. No es el botón rojo del año pasado, ni el verde de abramos todo que propicia la derecha como si no pasara nada” apuntaron.

En el mismo sentido remarcaron: “no se trata de elegir entre lo bueno y lo malo. Se trata de elegir entre lo malo y lo peor” destacaron.

Es un hecho que algunos gobernadores no querían asumir el costo político de decir lo que estaba pasando, por lo que prefirieron transferirle al gobierno nacional esta decisión destinada a bajar la circulación

Calzado en el traje que le incomoda de portador de las malas noticias, y ante una falsa antinomia de libertad contra el autoritarismo, Alberto Fernández debe esperar que los mandatarios provinciales y distritales lo acompañen.

Es en este contexto que Bahía Blanca este mismo día no tuvo buenas noticias. El segundo centro de Salud más importante de la ciudad limitó su atención pública de guardia.

Luego del discurso presidencial, sintinta.com.ar hizo dos preguntas claves al intendente Héctor Gay, y a la titular del Bloque de el Frente de Todos Gisela Ghigliani.

El jefe comunal no respondió. La jefa del espacio opositor tomó el guante.

Sintinta: -La situación epidemiológica de Bahía ¿es comparable con el AMBA?. ¿Por qué?

Gisela Ghigliani: – La situación epidemiológica es compleja y es difícil. Si se toma un indicador como es el de la tasa de casos activos cada 100 mil habitantes, Bahía ayer tenía 551 y hoy 623, por lo que si se mira para atrás viene en aumento sostenido desde que comenzó la segunda ola.

Todas las organizaciones médicas, sanatoriales y asociaciones científicas están advirtiendo sobre el colapso, al que se suma el Hospital Municipal que acaba de anunciar que por 48 horas no va a recibir pacientes por guardia, salvo código rojo, lo cual habla de la tensión extrema del sistema de salud en la ciudad.

Entonces llega un punto en que no se trata de poner más camas o más respiradores. sino lo que se necesita para asistir a esas personas es más personal de salud.

En términos numéricos la situación no es comparable con CABA pero sí, la variable del aumento sostenido de casos.

Ya dentro de las reuniones del Comité de Contingencia que se hacen cada miércoles le han solicitado al secretario de Salud, tomar medidas de carácter restrictivo, de control y evaluar para evitar el colapso. Esto del Hospital Municipal es un advertencia seria.

Desde su bloque Ghigliani propició que se modifiquen las UCMAS (Unidades de Cuidados Médicos Ambulatorios) para que se las dote de una mínima complejidad para asistir a pacientes que pueden desocupar la cama hospitalaria previo a pasar a un alta. Esto descongestionaría bastante a instituciones privadas y públicas.

En cuanto al transporte público, la médica también anunció que este miércoles presentaron un proyecto, como lo pidió en su momento el gobernador bonaerense, para la liberación del estacionamiento medido y pago, “para que aquellas personas que puedan concurrir con sus propios vehículos a trabajar o a realizar cualquier otra actividad, no tengan que usar el transporte público y éste quede exclusivamente para personal esencial” destacó.

En ese sentido, la edil ratificó que “más allá de todas las medidas que conocemos, el traslado, el movimiento y la circulación de gente es lo que hay que tratar de disminuir. Es un momento crítico” confirmó, y agregó: “el decreto del presidente de la semana pasada con algunas restricciones y apelando a la responsabilidad individual, que obviamente impacta en lo colectivo, no alcanzó o no fue comprendido”.

Ghigliani sostuvo una vez más que “la vacuna es el único recurso con el cual podríamos ir gestionando y combatiendo a este virus. En Bahía Blanca ya llevan aplicadas cerca de 51 mil dosis. Sostener este ritmo de vacunación trae tranquilidad entre los grupos de mayor riesgo”.

La concejala resaltó la intención del presidente de “preservar la matriz económica, los puestos de trabajo, las empresas, industrias y comercios que podrán funcionar con restricciones pero tratando de evitar el cierre total como fue la cuarentena en el 2020″

S.T: -¿Qué decisión cree que debería adoptar el intendente en virtud de los anuncios del presidente?

G:G: – Lo único bueno que hizo por la pandemia fue subir la foto vacunándose después de todo lo que dijeron, porque la verdad, difundir videítos en esta segunda ola tiene olor a viejo. Lo debería haber hecho en marzo/abril del 2020. Y ahí fue solo militar en contra todo