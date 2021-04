Hasta el 30 de abril, no se podrá circular entre las 20 y las 6, se cierran las escuelas y se suspenden todas las actividades sociales

En un mensaje grabado desde Olivos que duró 18 minutos, el presidente Alberto Fernández anunció las nueves medidas restrictivas con la intención de bajar los contagios. Las restricciones serán solo para el AMBA, a partir de las 0 horas del viernes. Se restringe la circulación entre las 20 y las 6, se suspenden todas las actividades recreativas en lugares cerrados y, a partir del lunes próximo, las clases serán virtuales durante dos semanas.

“Evidentemente en la Argentina la pandemia nos sigue exigiendo un poco más. Hoy fui dado de alta. Pude sobrellevarlo bien gracias a la vacuna que había recibido. Aún no se cómo me contagié. El virus nos está atacando. Por eso preferí hablar nuevamente y tomar medidas”, anunció Fernández, que avisó que las fuerzas federales serán las encargadas de controlar que se cumplan las medidas, a solo seis días del último anuncio del 9 de abril pasado. “Lo que intentamos la semana pasada ha sido poco a la luz de lo que vimos este fin de semana en el AMBA. Hemos multiplicado más que por dos la cantidad de contagios en tan solo un mes. Tratamos de llamar la atención”, explicó.

La intención del gobierno es garantizar el proceso vacunatorio, que este miércoles superó las cinco millones de personas inoculadas con una primera dosis. Y evitar que el sistema sanitario sature. “Para que podamos seguir con ese calendario de vacunación debemos restringir inexorablemente las reuniones sociales. Hemos visto que el problema no está en la fábrica ni en los negocios, sino en las reuniones, con la distracción y el esparcimiento. La semana pasada propusimos restringir la nocturnidad. Necesitamos que los argentinos y las argentinas entiendan que el cuidado individual es central, para no contagiarnos y no contagiar al otro. El esfuerzo que hemos hecho hasta aquí parece insuficiente. Buscamos evitar el encuentro social, recuperar el distanciamiento y bajar la circulación”, afirmó Fernández.

