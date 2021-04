Qué medidas aconsejan los expertos frente a la segunda ola

“La segunda ola no es más de lo mismo, el escenario no es igual, las nuevas variantes hicieron estragos en otros países. Es casi una ‘nueva pandemia’”, alertó el grupo de más de 20 expertos en salud a funcionarios del Gobierno nacional.

Fuentes de Gobierno confirmaron que los especialistas demostraron “mucha preocupación por el comportamiento social ya que no se respetan aforos en lugares cerrados ni tampoco la suspensión de las reuniones sociales”. Y por otra parte, destacaron cómo se reforzó durante este tiempo el sistema de salud. “En el 2020 se hizo un extraordinario esfuerzo. Ningún argentino se murió sin tener atención médica”, destacaron y felicitaron al Gobierno por cómo viene llevando a cabo el plan de vacunación. En ese sentido, expresaron que “hubo por parte de los especialistas un fuerte apoyo a todas las vacunas que se están aplicando en el país, de las que subrayaron su eficacia y cobertura”.

Participaron del encuentro con los especialistas de manera presencial Cafiero, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de Seguridad, Sabina Frederic, de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y del ministerio del Interior Eduardo de Pedro, también estuvieron presentes la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz y los asesores presidenciales Cecilia Nicolini, Ricardo Forster y Alejandro Grimson.

Desde el Gobierno expresaron que a la sociedad le llevará un tiempo volver a los cuidados que se tenían el año pasado y en ese sentido subrayaron que “hay que entender que es evitable ir a comer al patio de comidas de un shopping”, haciendo referencias a videos que circularon este fin de semana en distintas redes sociales que mostraban a cientos de personas en haciendo filas para ingresar a comercios dentro de algunos shopping y gente amontonada dentro de los patios cerrados de comida rápida. Además, desde Casa de Gobierno destacaron que “apelan a la responsabilidad individual si no queremos volver a situaciones como las del 2020″.

En cuanto a las derivaciones de pacientes entre distritos por saturación de salas de terapia intensiva, desde Casa Rosada explicaron que no es algo novedoso sino algo que también se hizo en 2020 y que permitió “que a nadie le falte una cama”. “Hoy tenemos un contexto distinto al del año pasado porque las unidades de terapia estaban a disposición únicamente para pacientes covid y ahora no”, indicaron. En ese sentido, resaltaron que sería importante suspender, por ejemplo, las cirugías programadas y contar con todas las camas para la atención de la pandemia.

Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires y el aumento desmedido de casos que existe en el distrito –hoy hubo un récord de 3358 contagios en un día– desde Gobierno aseguraron que el cumplimiento o no de las medidas depende de cada jurisdicción y con respecto a los bajos controles por parte del Gobierno de la Ciudad de en la aplicación del las medidas, afirmaron que “esto no puede ser una guerra”.

En ese sentido, Analía Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, al finalizar la reunión con expertos expresó a este diario que el objetivo de estos días será “lograr más controles y más responsabilidad de todos”. “Estamos ante un gran aumento en la velocidad de transmisión del virus con la aparición de nuevas variantes y las medidas que se tomaron la semana pasada son tendientes a disminuir la circulación. Desde los Estados vamos a controlar mejor para que las normativas se cumplan, pero necesitamos el apoyo de la sociedad en su conjunto para que estas medidas tengan el impacto necesario. A partir de ahí veremos como seguir”, dijo.

El subsecretario de Estrategias Sanitarias en Ministerio de Salud de la Nación, Juan Manuel Castelli, por su parte, subrayó que “lo que sabemos es que cumpliendo con los protocolos las actividades de trabajo no generan inconveniente, preocupan las reuniones informales que ocurren por fuera de esas actividades”. Esas actividades ya están suspendidas, pero según explicó Castelli, “a los expertos les preocupa lo que vemos todos, que es que las medidas no terminan de cumplirse. Lo que hay que hacer es instalar más controles para que esas medidas sí se cumplan, trabajando en conjunto con las jurisdicciones”. Luego, puntualizó que “hay que esperar unos días para ver los números de las restricciones y en base al cumplimiento o no de esas medidas podremos evaluar si hay que tomar restricciones adicionales”.

Alicia Stolkiner, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental UBA que estuvo presente en la reunión, explicó que “fue un encuentro muy productivo por el fuerte aporte interdiscipliario”. Luego puntualizó que “se expresó particularmente la preocupación por la situación en el AMBA”. Según indicó la especialista, hubo consenso acerca de que era necesario analizar las actividades que son focos de contagio y no aquellas en donde no es significativa la transmisión como en escuelas y las actividades laborales. “Se habló del peso que tienen las actividades de recreación en la transmisión del virus, pero profundizar las medidas de cuidado depende del poder político. Nosotros hicimos una evaluación desde cada una de nuestras áreas específicas”, explicó.

Fuente. Melisa Molina para Pagina12