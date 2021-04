Ctera pidió “virtualidad por 15 días” en las zonas con “mayor riesgo epidemiológico”

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), Sonia Alesso, pidió ”pasar a la virtualidad o a clases a distancia durante un tiempo determinado”, que estimó puede ser de “15 días”, para durante ese tiempo hacer una “observancia epidemiológica lugar por lugar”, en el marco de la suba de contagios por la segunda ola de coronavirus

“Nosotros creemos que en los lugares de alta circulación se debería suspender la presencialidad durante un tiempo determinado, se aconseja 15 días nada más, y seguir con la observancia a ver si los casos bajan”, precisó la dirigente gremial.

Este lunes, el gremio solicitó al Ministerio de Educación de la Nación y a las carteras educativas provinciales “la suspensión temporal de la presencialidad en aquellos distritos donde el aumento de casos ha sido exponencial en los últimos 14 días”.

En tanto, Alesso amplió con que “la situación del país es diversa, por eso no se puede tomar una decisión que sea igual para lugares diferentes, pero lo que no se puede tampoco, es no darse cuenta de que hay una situación grave en muchos lugares”.

En este sentido, ejemplificó con que ”los maestros de CABA, de Rosario, y de algunos distritos del conurbano están muy preocupados y tienen miedo”, y recomendó “prevenir antes de que se agraven las situaciones”.

La dirigente argumentó que con la “mayor peligrosidad de las nuevas cepas” se están viendo “contagios en chicos de secundario”.

En este punto, aludió también a la responsabilidad de las familias al sostener que “no se puede pretender que un chico esté protegido en una burbuja en la escuela, si después afuera va a 20 actividades”.

“Hay cuestiones que competen a los gobiernos y otras que tienen que ver con las familias”, completó.

Por otra parte, analizó el riesgo que conlleva para los estudiantes el transporte, ya que “por lo general viajan en horarios pico”.

“Se pide a la escuela una cuestión que la escuela por sí sola no puede garantizar. No hay un vidrio que separe la escuela del afuera”, graficó.

En el comunicado difundido este lunes, la entidad gremial reclamó “el regreso temporal a las actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones óptimas de resguardo sanitario”.

El documento de Ctera, entidad gremial de segundo grado de la que forman parte sindicatos docentes de las 24 jurisdicciones del país, se advirtió sobre “el aumento de la circulación comunitaria del virus y de las nuevas cepas” de la Covid-19 y se exhortó a las autoridades a “cuidar la salud de la comunidad educativa, docentes, no docentes y estudiantes”.

Con ese objetivo pidió que se tomen “las medidas restrictivas en los distintos ámbitos que impidan la propagación del virus”.

“Por tal motivo -concluyó la confederación docente- Ctera solicita, en esos lugares de alto riesgo, volver temporalmente a las actividades a distancia hasta que estén dadas las condiciones óptimas de resguardo sanitario”.

Paro en la Ciudad de Buenos Aires

La Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE), que nuclea a los docentes porteños, convocó a un paro de actividades para el próximo miércoles en reclamo de “la suspensión temporal de la presencialidad en las escuelas ante el crecimiento exponencial de casos” de coronavirus, en el marco de la segunda ola.

“Exigimos a Horacio Rodríguez Larreta la suspensión temporal de la presencialidad en Caba. La salud y la vida son prioridad”, dijo el gremio en la convocatoria al paro.

En tanto, en declaraciones a Radio 10, el secretario gremial de Ctera y secretario general adjunto de UTE, Eduardo López, pidió “la suspensión temporal de las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires hasta que deje de crecer esta locura de contagios y haya camas (de terapia intensiva) en la Ciudad”.

López añadió que “lo mejor es la presencialidad, sin dudas, pero en pandemia fue mejor la experiencia a distancia del año pasado, los chicos estudian más, se contagian menos y hay más camas”.

Asimismo, comparó con que en aquella oportunidad “estábamos dando clases a distancia cuando no había colapsado el sistema de salud de la Ciudad mientras que hoy no hay camas”.

En tanto, valoró la experiencia educativa del 2020 al remarcar que en el saldo final ”hubo más clases a distancia que ahora”, debido a las interrupciones que motivan “los aislamientos de las burbujas”.

El dirigente gremial graficó con que ”la escuela pública y privada mueve 12 millones de personas todos los días”, a lo que sumó que, según el relevamiento del sindicato, hay “dos mil docentes y personal no docente contagiado de Covid-19 en CABA”.

Por otra parte, denunció que en el distrito conducido por Horacio Rodríguez Larreta “no se cumplen los protocolos en las escuelas”, y recordó que en la Ciudad “las clases empezaron antes”.

López evaluó también que “por supuesto que hay que poner restricciones” para evitar la propagación de la pandemia, y argumentó con un video que circuló por las redes donde se observa aglomeraciones de personas en un shopping de la zona norte.

“El video de los shoppings me escandalizó”, dijo; no obstante, calculó que “ahí había mil personas” mientras que las que circulan en ”las escuelas son 10 mil shoppings todos los días”.

