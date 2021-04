Presentaron un amparo para frenar los desalojos en medio de la segunda ola

Lo tramita el juez Enrique Lavie Pico. Los demandantes advierten que la cartera de Hábitat improvisa y no tiene un plan para contener la situación, tras la decisión de no renovar el decreto que lo frenaba. Sólo en dos meses de 2020 se iniciaron 1475 juicios, la mitad de todos los registrados en todo 2019. En Estados Unidos hubo más de 433.000 contagios y 10.300 muertes adicionales por no impedirlos.