“Hay que ser un imbécil profundo para decir que los contagios son una solución política”

En ese mismo sentido, aseguró que no le “importa” el resultado de las elecciones de este año, sino que “no se muera más gente por la pandemia” de coronavirus y cuestionó las “barrabasadas” que dicen dirigentes de la oposición en ese sentido.”Si tengo que perder una elección por esto la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿Cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, se preguntó el Presidente y agregó: “Hay que ser muy miserables para decir eso”.

Sobre cómo gestionó el Gobierno la pandemia, afirmó: “Menos mal que hice la cuarentena porque me dejaron un país sin hospitales, una gobernadora se jactaba de no construir hospitales, teníamos una Argentina con vacunas vencidas, con el sarampión de nuevo. Salvamos decenas de miles de vidas por la cuarentena”. Además, no descartó tomar medidas de mayor restricción en caso de que no bajen los contagios.

En otro apartado, aseguró la negociación con la farmacéutica Pfizer por vacunas, que no llegó a buen puerto, “es un problema de Pfizer”. “Ahora tienen juicios en todo el mundo. Tengo la certeza de que Pfizer no quiero generarse problemas con nosotros porque sabía que no iba a poder cumplir su contrato. Creo que Estados Unidos de algún modo embargó todas las vacunas producidas en Estados Unidos y que por eso no las pueden sacar”, afirmó.

Asimismo, reiteró que “(la vacunación VIP) no debió haber pasado y por eso tomé la decisión que tomé, que me costó muchísimo. Desde entonces puse cuatro ojos sobre el tema para que no vuelva a pasar”. Se refería a haberle pedido la renuncia al ahora exministro de Salud, Ginés González García, quien lo había acompañado desde el inicio de su gobierno.

Fuente. ambito.com