“Siguen remarcando precios a costa del bienestar general”

Ante la dinámica dispar de precios y salarios en los últimos meses, la central obrera ve con preocupación el deterioro del poder adquisitivo.

“No sólo aumentan los precios pretextando la libertad de mercado para llenarse los bolsillos a costa del bienestar general, al mismo tiempo, lo hacen para desgastar, en un año electoral, a un gobierno que no actúa como un mero empleado de sus intereses sectoriales. Esta conducta va en mismo sentido que aquellos pocos millonarios que quieren recurrir al poder judicial para negarse a realizar el ‘Aporte extraordinario a las grandes fortunas’”, dijo el titular de la CTA, Hugo Yasky.

Desde la entidad critican especialmente que la COPAL, cámara empresaria que reúne a las grandes empresas alimenticias, “busca desactivar el sistema que fija precios de referencia y que se deje sin efecto la aplicación del SIPRE, programa dispuesto por las autoridades del gobierno para que las grandes empresas deban informar entre otros datos la cantidad de productos que fabrican y el volumen de sus ventas y stock”.

“Esta presión de los grupos empresarios resulta inadmisible, habida cuenta de que, desde noviembre, en que comenzó a reactivarse la economía, los precios no han parado de subir. No se puede aceptar el argumento de este sector que esa información constituyen un secreto de su estrategia comercial. También es inaceptable su amenaza de recurrir a la justicia en caso de que las autoridades no desactiven estos mecanismos cuyo único objetivo es tratar de poner límites a los abusos en la remarcación de precios con que vienen castigando a los sectores populares. Esto se produce, por otra parte, cuando los costos salariales medidos en dólares se encuentran en uno de los puntos más bajos de la historia reciente y los niveles de pobreza en uno de los más altos según los datos del último semestre suministrados por el Indec”, calificó la CTA.

Fuente. Pagina12