Pepín Rodríguez Simón dejó Argentina en diciembre y no regresó

La investigación periodística revela que el empresario Federico de Achaval padre, uno de los accionistas del Hipódromo de Palermo y del Casino Flotante, denunció amenazas del gobierno macrista para que empiecen al pagar Ingresos Brutos en la Ciudad.

El empresario narró que en el despacho del ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, a mediados de 2016 en la Casa Rosada, Pepín lo había amenazado con ejecutar una deuda por Ingresos Brutos, un gravamen que todavía no estaba obligados a pagar por ley. Luego de dicha reunión, Federico de Achaval se fue a una escribanía y dejó constancia por escrito de la extorción y la amenaza.

En el acto dice que la reunión se realizó en 23 de junio del año 2016 en el despacho de Mario Quintana en la Casa Rosada. “En la misma (reunión) se ejerció sobre mi una fuerte presión para que acceda a que la AGC inspeccione y habilite las instalaciones del hipódromo y para que HAPSA y la UTE comiencen en forma inmediata a pagar el impuesto sobre los Ingresos Brutos”, indicó.

“En dicha reunión el Dr Rodríguez Simón expresamente me manifestó que si el hipódromo me era una carga que lo devolviera que lo convertirían en un espacio verde, y me amenazó con que si no accedía a pagar el impuesto sobre los ingresos brutos. Él mismo se encargaría de iniciar ciertas causas penales en contra de los operadores de juego y que el conductor periodístico Jorge Lanata emitiera una serie de programas televisivos tendientes a dañar la imagen de los operadores de juego en la capital federal”, completó.

Además dijo que “fue entonces cuando le señale al Sr Quintana mi asombro ante la amenaza explicita proferida por un integrante del Gobierno nacional y ante su propia pasividad, y fue allí que al advertir la gravedad de las amenazas este ultimo ensayó una de serie de excusas para atenuarlas”.

También describió otra reunión en 5 de julio de 2016 en la casa de Pepín Simón Rodríguez en donde “insistió con vehemencia en la necesidad de que comencemos a pagar el impuesto a los ingresos brutos sobre las actividades de los juegos de azar, señalando que de no hacerlo, las consecuencias para los concesionarios serina mucho mas graves que la mera ejecución de tales impuestos”.

“En varias ocasiones se refirió a la posibilidad de iniciar causas penales y dijo “no lo quiero ver preso a Achaval””, completó el empresario.

