“Macri tomó la decisión y está probada la administración infiel”

El titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, en diálogo con Página/12 acerca de la denuncia penal por el FMIgate, asegura que se arrasaron con todas la normas previstas para tomar un crédito con el FMI; que podían haber apelado a otras medidas en lugar de volver a endeudarse con el Fondo; que está probada la administración infiel porque deliberadamente se tomó una medida ruinosa; que lo único que falta verificar es el eslabón de quiénes han sido los beneficiados; que los funcionarios del área económica eran conscientes del desastre financiero que estaban cometiendo con el crédito del FMI; y que es poco probable que los funcionarios del FMI sean convocados a declarar en el juicio porque ellos tienen inmunidad.

Informó además que la Procuración del Tesoro será querellante y que los informes del Banco Central y la Sigen tuvieron un papel clave para la elaboración de la denuncia de la OA. ”Queremos hacer una trazabilidad del sistema especulativo de valorización financiera en ese tiempo”, afirmó.

Crous detalla el paso a paso de cómo la Oficina Anticorrupción definió y elaboró la denuncia penal contra cuatro funcionarios del área económica del gobierno de Macri: el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. Y también el motivo de la inclusión de Mauricio Macri en la denuncia: “Fue él quien tomó la decisión”, explica Crous, para sentenciar: ”Hay que terminar con la impunidad de quienes arruinan sistemáticamente a la Argentina con el endeudamiento”.

- ¿Hubo avances en la causa después de la presentación de la demanda?

- Nosotros no tenemos información de la causa porque no somos parte. Hicimos la denuncia pero eso no nos constituye en parte.

- ¿Quién lo será?

- El Estado deberá constituirse como querellante para ser parte. Eso seguramente lo hará la Procuración del Tesoro de la Nación. De todos modos, la causa ya tiene un rodaje a partir de otras denuncias, que son sustancialmente parecidas.

- ¿Por qué la OA se ocupó de este tema? ¿Cuáles fueron los motivos?

- En esa misma semana del discurso presidencial en la apertura de las sesiones legislativas, el Banco Central envió a la OA un informe sobre la formación de activos externos en el período 2015-2019, acompañado de otro reporte jurídico con una evaluación técnica del endeudamiento y un derrotero de violación de normas. Es un informe muy importante, muy útil, que activó nuestra participación.

- ¿Quién lo ordenó?

- Por un decreto del año pasado la OA no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo. La OA tiene independencia técnica. Está en el área de la Presidencia pero está expresamente prohibido recibir instrucciones del Ejecutivo, y así fue.

- O sea, ustedes reciben un informe del Banco Central que dispara la investigación y posterior denuncia judicial.

- Sí. Hicimos nuestro trabajo. El mismo informe que recibimos del Banco Central también fue girado a la Sigen, que es el órgano superior de auditoría de toda la administración pública. Trabajamos mucho con la Sigen. Es el proveedor habitual de las investigaciones graves en las cuales trabajamos. Cuando en una auditoría se detecta una irregularidad que implique un probable caso de corrupción se traslada la cuestión a la OA. Con el crédito del FMI la Sigen hizo un trabajo muy bueno, que consistió en una auditoría legal. Con esos dos materiales hicimos la denuncia.

- ¿Por qué evaluaron que es judiciable la toma del crédito del FMI?

- No se puede realizar un endeudamiento arrasando con todas la normas. El procedimiento para tomar la deuda con el FMI tenía un trámite que no era una mera formalidad burocrática. Era un trámite que exigía la intervención de varios actores que documentaran técnicamente la decisión política del crédito. La “oportunidad, el mérito y conveniencia” está reglado, debe sujetarse a dictámenes del Banco Central, de la Secretaría de Hacienda, entre ellos el impacto en la Balanza de Pagos. Esos pasos no se cumplieron.

- Pero los dólares ingresaron al país y se usaron

- Por eso es tan importante también la evaluación del sentido de esa deuda. Desde nuestra perspectiva, es muy evidente que había otros instrumentos menos perjudiciales que tomar ese crédito. Ese préstamo produjo un perjuicio al pueblo argentino para garantizar a los inversores que estaban ganando en pesos (con las Lebac) pudieran salir de esos pesos y comprar dólares. Esa decisión fue de un administrador infiel, que deliberadamente tomó una medida ruinosa para sus mandantes –el pueblo argentino- con el objetivo de garantizar las ganancias de un grupo específico (personas y empresas).

- ¿Cómo se puede probar?

- Está probado. Lo único que falta verificar es el eslabón de quiénes han sido beneficiados. Si lo fueron por empatía o por negocios o por información privilegiada (una colusión de intereses). Para que haya delito no es necesario saber quiénes fueron los beneficiados, basta con saber quiénes fueron los perjudicados.

- Están imputados cuatro funcionarios del área económica del gobierno de Macri: Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris. ¿Por qué incluyeron al entonces presidente Mauricio Macri?

- Porque él tomó la decisión. Es el jefe de la administración. Fue él quien presentó el acuerdo con el FMI por un canal de Youtube –no por cadena nacional- en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Lo presentó en primera persona como un crédito preventivo. Era el bote del salvataje de la primera clase del Titanic. Asumió la responsabilidad de la decisión de la maniobra. Después no interviene porque el crédito ser pierde en irregularidades administrativas. No fueron desprolijidades; fueron violaciones deliberadas de las normas para eludir la intervención del Congreso Nacional.

- ¿Cuáles son las principales irregularidades que encontraron?

- En la tramitación del expediente, donde se debió construirse y documentarse la decisión política de volver a endeudarse con el Fondo Monetario, se arrasaron con todas las normas: la ley marco del Presupuesto, la Ley de Administración Financiera. Los objetivos declarados fueron mentirosos. Se dijo que se iba al Fondo para incrementar las reservas, y esos dólares ingresaban por una puerta y salían por otra. Ese crédito no estaba en el Presupuesto. Fingieron que había una contingencia pero, en realidad, fue autoinfligida. Esas violaciones secuenciales de las normas para tomar el crédito son en sí mismas un delito.

- ¿Podían haber hecho otra cosa?

- Se descartó las herramientas que tenían disponibles para apagar un poco el incendio con el objetivo de que un puñado de especuladores se beneficiaran a costa del incendio total de la economía. Fue una maniobra deliberadamente ruinosa. Pagamos un seguro de cambio fraudulento. Esta es la administración fraudulenta básica. Hay que terminar con la impunidad de quienes arruinan sistemáticamente a la Argentina con el endeudamiento.

- ¿Cómo relacionan el crédito con la compra de dólares? Porque la compra de dólares era legal.

- El dinero es fungible. Comprar dólares y sacarlos del país era legal, mientras haya estado declarado impositivamente. La pregunta es si los beneficiados utilizaron información privilegiada o si fueron grandes jugadores financieros para desarmar en forma oportuna las posiciones en pesos para irse al dólar. Y el gobierno de Macri esperó que la mayoría lo hiciera y tomó después la medida que tenía que haber aplicado antes: imponer restricciones a la compra de dólares. Dujovne le había dicho al FMI que no iba a poner un cepo, para finalmente ponerlo cuando ya se habían perdido todos los dólares del Fondo. ¿Por qué no lo hicieron antes para defender el interés de los argentinos? La respuesta es que no quisieron que esos inversores no pierdan ni siquiera en la última ronda de las Lebac y las Leliq. La decisión fue tomar un crédito insólito con el FMI para financiar esas ganancias en dólares.

- ¿Cuál es el alcance del pedido de levantar el secreto bancario?

- 60 días. Es el período de aceleración en el último tiempo de compra de dólares. Queremos saber cómo se formaban las posiciones de las Lebac y para quiénes compraban las letras los bancos. Queremos hacer una trazabilidad del sistema especulativo de valorización financiera en ese tiempo. No es por un interés académico ni es una auditoría ni es para una investigación en términos históricos. La investigación que hacemos es para saber cómo se estructuró esa maniobra compleja. El informe del Banco Central muestra cómo se distribuyó esa dolarización y refleja una elevada concentración en un mercado pequeño. Queremos saber los nombres y apellidos, para luego pesquisar a partir de esos datos si hubo negocios sospechosos.

- ¿Sospechan que los funcionarios del área económica eran conscientes del desastre financiero que estaban cometiendo?

- No lo sospecho. Estoy seguro. Estoy seguro de que tenían clara conciencia de lo que estaban haciendo. La bandera del libre cambio viene haciendo desastre en la Argentina desde el siglo XIX. Esta fue la versión moderna.

- ¿Puede haber indagatoria o pedido de declaración judicial de funcionarios del FMI que intervinieron en el crédito, como Christine Lagarde?

- No. Ellos tiene un estatus de inmunidades e indemnidades específicas por las propias normas del organismo internacional. Ellos, además, tienen su propio sistema de control interno y externo. La performance del FMI con el gobierno de Macri ya está lo suficientemente caracterizada. Esta la prueba de la declaración del entonces representante de Estados Unidos en el Fondo, Mauricio Claver Carone (hoy presidente del BID), en el consejo de relaciones internacionales, en Chile, señalando que el crédito fue para favorecer la campaña de reelección de Macri. Lo del FMI fue involucrarse de ese modo en la política interna del país. Esto nunca fue desmentido.

- ¿Pueden sumar a la demanda las investigaciones internas en curso que ordenó la actual conducción del FMI sobre el crédito otorgado al gobierno de Macri.

- Puede servirnos si accedemos a esa información. Le puede servir, fundamentalmente, a la querella, al fiscal y a la jueza, si tienen interés en esta investigación. Será ilustrativo conocer la evaluación que se hace de este crédito desde la perspectiva del prestamista. Fue un préstamo que cumplió funciones políticas. Además, un préstamo impagable. Si el FMI fuera el analista de riesgo de un banco de primera línea que dio ese crédito ya lo hubieran despedido.

- ¿Piensa que esta presentación judicial puede perjudicar la negociación en marcha con el FMI?

- No es mi competencia hacer ese análisis. El Presidente habrá realizado esa evaluación cuando decidió instruir la realización de la querella penal a los responsables del préstamo del FMI.

Fuente: Alfredo Zaiat para Pagina12