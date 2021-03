Ganancias: los puntos claves del proyecto que vota Diputados este sábado

Los principales puntos del proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias

Si bien inicialmente la cantidad de temas a tratar eran cuatro, el oficialismo decidió, de manera de reducir la extensión de la sesión, ya que el impuesto a las Ganancias demandará mas de diez horas de debate.Los otros dos proyectos a tratar son el que busca establecer lade todo el país, y una iniciativa que actualiza la.La decisión de quitar del temario lafue adoptada en una reunión que mantuvieron esta tarde el presidente del bloque del oficialismo,, la vicepresidenta, la secretaria parlamentaria,, y el titular de la Comisión de Presupuesto, informaron fuentes del oficialismo.En el encuentro también se evaluaron algunas modificaciones que se podrían incluir en el debate en particular del proyecto, agregaron los voceros.Aun así, el proyecto fue apoyado por el, los, que presentó disidencias parciales.Posteriormente a los discursos de los miembros de la mayoría hablarán los expositores de cada bloque político, y luego será el turno de los discursos individuales para completar los casi noventa oradores que se anotaron para participar del debate.

Mínimo no imponible

El proyecto eleva el mínimo no imponible con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.Actualmente ese número es de 74.810 pesos.A su vez, el mínimo no imponible de Ganancias para jubilados y pensionados pasa de seis a ocho haberes mínimos, por lo que tras la aprobación del proyecto será de 164.571 pesos.Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.Aguinaldo exento

El despacho contempla además excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta 150.000 pesos brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.Deducción de gastos por guardería infantil

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años con un monto anual de hasta 67.400 pesos, y por elementos de trabajo o capacitación.Retroactividad y reintegros

La ley que se buscará convertir en ley en la primera semana de abril se aplicará desde el 1 de enero, y el Gobierno contempla devolver los descuentos que se han realizado a los asalariados que quedarán exentos de ese tributo.Deducción especial hasta los 173.000 pesos

Además, se establece que los asalariados que perciben entre 150 mil pesos y 173 mil pesos tendrán una deducción especial para que no terminen cobrando más dinero aquellos que están eximidos de pagar el impuesto a las Ganancias, para lo cual la norma prevé facultades especificas para poder corregir esa situación.Ajuste mensual y anual

El Impuesto a las Ganancias se calcula de forma mensual, por lo que si en medio del año el empleado percibe un aumento salarial que queda por encima del mínimo no imponible, pasará a tributar ese mes o esos meses.Además, el mínimo no imponible se actualizará anualmente a través del RIPTE (el índice de salarios elaborado por el Ministerio de Trabajo)Cómo será la sesión especial de Diputados por Ganancias