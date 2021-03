“Hay que destruirlo”: la opinión de Macri sobre el sindicalismo

Durante una entrevista en el canal LN+, Macri deseó que el mandato del presidente Fernández “seay que tengamos 20 años de crecimiento”.

“Vamos a tener otras fuerzas, otro sustento político, otra madurez de la sociedad para poder desnudar estas mafias y terminar con ellas definitivamente”, afirmó. Para él, las “mafias” son los sindicalistas, como “el Pata Medina hoy liberado, el Caballo Suárez hoy liberado”.

Críticas contra los Moyano y el Gobierno

Al analizar la forma en que su gobierno se relacionó con el sindicalismo y con referentes como Hugo Moyano, planteó: ”Tuvimos éxito al principio e íbamos a un camino donde el sistema mafioso no iba más. En un momento dado todas esas mafias pudieron más que nosotros. Tuvimos debilidad absoluta desde el primer día”.

“Los Moyano extorsionan, es una práctica habitual de Pablo Moyano. Son una de las causantes de que el país no puede crecer. Con extorsión, atropello y sobrecostos que tiene la industria del transporte, mucha gente no puede lograr que su producto llegue a otra provincia o al puerto para ser exportado”, planteó en referencia al sindicato de Camioneros.

Con respecto a las medidas del Gobierno, consideró: “No están arreglando lo que no pudimos arreglar. Están destruyendo todo lo que hicimos, las cosas que hicimos bien. Nosotros multiplicamos por 5 la velocidad de internet y ahora casi no hay conectividad”.

“Hay una realidad y es ratificar que hay un segundo tiempo. Aunque parezca doloroso esta vuelta atrás esperada después de cuatro años de haber empezado una transformación, tal vez sea un camino de aprendizaje final para que quede en evidencia el fracaso del populismo gobernando. Ya ni siquiera la soja récord les alcanza para revertir este desastre“.

La respuesta de Hugo Moyano

Hugo Moyano calificó a Macri como “un boludo asintomático” que “dice disparates y estupideces”. Además, desmintió al expresidente: ”Nunca tuve relación con Macri, eso es mentira“.

“Es más de los disparates y estupideces que dice este señor, yo no quiero ofender pero es un boludo asintomático y lo pasan en el canal que ahora es de su propiedad gracias al esfuerzo y trabajo de toda su vida”, ironizó Moyano en referencia a la entrevista que el exmandatario brindó anoche a La Nación+.

Las declaraciones de Macri sobre el sindicalismo se suman a las que hizo hace algunos días el actor y exdiputado radical Luis Brandoni, quien hace algunos días aseguró en el canal LN+: ”La oligarquía sindical es una de las más nefastas del país. Fue la que impidió al comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín que se modificara la Ley de Contrato de Trabajo”.

