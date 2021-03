Diputados se prepara para modificar el impuesto a las Ganancias este sábado

Mas de un millón de trabajadores dejarían de pagar el tributo. El Frente de Todos no bajará a la sesión pedida por el interbloque macrista para este jueves. La oposición no conseguiría el quórum para habilitar el debate.

La puja política, con idas y vueltas y hasta dos convocatorias para tratar en la Cámara de Diputados la reforma del impuesto a las Ganancias se resolverá finalmente el sábado. Ni la convocatoria solicitada por Juntos por el Cambio para hoy, ni la sesión previa que el interbloque macrista impulsó junto a lavagnistas y el cordobesismo de Juan Schiaretti para convertir en ley la prórroga de los beneficios impositivos a los biocombustibles, alcanzarían el quórum para sesionar según sus propios cálculos. El Frente de Todos no bajará al recinto en las sesiones opositoras convocadas para este jueves y mantiene en pié la propia del sábado, donde dará media sanción al proyecto oficialista que eleva el mínimo no imponible del impuesto a 150 mil pesos.

La disputa entre oficialismo y oposición por ocupar los casilleros de la agenda parlamentaria en un año electoral terminó por estirar la semana legislativa hasta el sábado. El FdT tenía intención de llevar este jueves al recinto su proyecto para modificar el tributo. Pero la oposición se adelantó y unificó su pedido para sesionar también este jueves con la prórroga de la ley de biocombustibles y trastocó los planes del oficialismo, que acusó a la oposición de “obstaculizar” el tratamiento de Ganancias.

Juntos por el Cambio quiso despejar sospechas y propuso tratar el proyecto de Ganancias este jueves. El oficialismo pateó el tablero y presentó su propia convocatoria junto a otros bloques opositores para sesionar el sábado.

El interbloque macrista salió entonces con duras críticas hacia el presidente de la Cámara baja por no haber dado curso a su pedido de sesionar el jueves por Ganancias. El martes por la tarde-noche Sergio Massa cedió y habilitó la convocatoria de JxC pero también sostuvo la propia del sábado. La mesa chica de la bancada de diputados del FdT ya había decidido –como admitieron ante PáginaI12— que no aceptarían la postura de JxC de condicionar la agenda del oficialismo y que no serían de la partida en las convocatorias de la oposición.

La disputa entonces se trasladó a los números. En JxC reconocieron que “arañarían” pero que no conseguirían el quórum para sesionar en ninguna de sus dos convocatorias para ese jueves. Las estimaciones coincidían en que podrían reunir 124 legisladores, apenas cinco menos que el quórum (129). Los cálculos más optimistas en el interbloque opositor presagiaban que podrían llegar a ser 126. Tampoco alcanza. Las cuentas en el FdT coincidían: “No llegan”, dijeron.

En tanto, el oficialismo ya tiene todo preparado para el sábado, donde se prevé una sesión maratónica con centenares de oradores que se extendería hasta la madrugada del domingo. El temario de la sesión prevista para las once de la mañana incluye la modificación del artículo 30 sobre deducciones del Impuesto a las Ganancias; el proyecto del Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que modifica categorías del monotributo; la modificación a la ley de prevención y dopaje en el deporte; y la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina.

Incluso se prevé que varios dirigentes sindicales y algunos Ministros se acerquen hasta el Congreso para seguir la sesión desde los palcos del recinto de la Cámara baja.

Fuente. Miguel Jorquera para Pagina12