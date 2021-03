Argentina podría recibir u$s4.355 millones del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia ampliar la asignación de su moneda (el DEG, por su siglas en inglés) a todos los países miembro por un total de US$ 650.000 millones, lo que para la Argentina en particular significaría un aumento en las reservas internacionales de alrededor de US$ 4.500 millones de dólares.

El directorio del Fondo discutió hoy la propuesta inicial, que será perfeccionada para ser presentada luego en junio próximo, por la titular del organismo Kristalina Georgieva, que hoy mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para negociar un nuevo acuerdo con la Argentina.

Este monto es más de lo que inicialmente trascendió durante la última reunión del G20 de ministros de finanzas, donde se discutía una cifra por alrededor de 550.000 millones de dólares.

Para la Argentina, que tiene un cuota con el FMI de 0,7%, puede significar una inyección de reservas durante 2021 por cerca de US$ 4500 millones.

“Estoy muy animada por las discusiones iniciales sobre una posible asignación de DEG de US$ 650.000 millones. Al abordar la necesidad mundial a largo plazo de activos de reserva, una nueva asignación de DEG beneficiaría a todos nuestros países miembros y respaldaría la recuperación mundial de la crisis del Covid-19″, consideró Georgieva al término de la reunión.

La titular del Fondo también agregó, mediante un comunicado emitido esta noche, que “sería una señal poderosa de la determinación de los miembros del FMI de hacer todo lo posible para superar la peor recesión desde la Gran Depresión”.

Con este fin, los Directores Ejecutivos transmitieron “un amplio apoyo entre los miembros del Fondo para que el personal del FMI formulara una propuesta para una nueva asignación de DEG equivalente a US $ 650.000 millones para proporcionar liquidez adicional al sistema económico mundial complementando los activos de reserva de los 190 países miembros del Fondo”, reveló la funcionaria.

“Tengo la intención de presentar en junio una propuesta formal al Directorio Ejecutivo para considerar una nueva asignación de 650.000 millones de dólares, basada en una evaluación de las necesidades de reservas globales a largo plazo de los países miembros del FMI, y en consonancia con el Convenio Constitutivo y el mandato”, explicó Georgieva.

Si se aprueba, una nueva asignación de DEG “agregaría un impulso sustancial y directo de liquidez a los países, sin aumentar la carga de la deuda. También liberaría recursos muy necesarios para que los países miembros ayuden a combatir la pandemia, incluido el apoyo a los programas de vacunación y otras medidas urgentes. Y complementaría la gama de herramientas desplegadas por el FMI para apoyar a nuestros miembros en este momento de crisis ”, agregó.

Según se indicó, el personal técnico del FMI desarrollará nuevas medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los DEG, preservando al mismo tiempo la característica de activo de reserva.

Paralelamente, el personal también exploraría opciones para los miembros con sólidas posiciones financieras para reasignar DEG para apoyar a los países vulnerables y de bajos ingresos, en respuesta a la crisis internacional.

Según el Convenio Constitutivo del FMI, “el Director Gerente puede hacer una propuesta de asignación de DEG si está convencido de que la asignación ayudaría a satisfacer una necesidad global a largo plazo de complementar los activos de reserva existentes de una manera que evite el estancamiento y la deflación. así como el exceso de demanda y la inflación, y existe un amplio apoyo entre los miembros del FMI para la asignación”.

Una vez que la propuesta de Gerogieva sea aprobada por el directorio, se presentará a la Junta de Gobernadores, cuya decisión de aprobar una asignación de DEG requeriría el apoyo de miembros que representen el 85 por ciento de la mayoría del total de votos.

Fuente. Télam