Firmaron acuerdo paritario 2020/2021 para 95.000 trabajadores panaderos

En una extensa reunión por zoom se acordó este lunes el convenio paritario de los trabajadores panaderos 2020/2021. El mismo partió de la base pactada con anterioridad en el 28%, según la categoría. A ese número se le agregan $2.000, no remunerativos, para abril y en mayo “por excepción” se prolongará un mes más el acuerdo donde se les otorgará un 11% remunerativo.

Así se estableció el acuerdo según lo informaron fuentes del Ministerio de Trabajo de la Nación que monitorearon la mesa salarial llevada adelante en forma virtual.

En cálculos de la cartera laboral y de la federación de trabajadores (Fauppa) el convenio 2020/2021 se selló con un 39% según la categoría de los trabajadores.

A través de un comunicado con firma del Consejo Directivo la Fauppa (Federación Argentina Unión del Personal de Panaderías) señaló que además de lo informado por este diario respecto a porcentajes y tramos, “entre el 10 y el 15 de junio el sector empresarial se comprometió a abonar un 1,5% adicional tomando como base el salario de mayo 2021″.

La federación resaltó también que el convenio salarial “alcanzó” la inflación del período que abarca en tiempo y forma.

En ese texto la Fauppa hace hincapié en cuanto a que los trabajadores “no perdieron poder adquisitivo, pero sabemos que las necesidades superan la realidad”. En mayo los panaderos volverán a la mesa para discutir el convenio correspondiente al perído 2021/2022.

Dicha negociación enmarca a más de 95.000 trabajadores/as en todo el país.



Comunicado oficial de la Fauppa

Misiles al horno

“La verdad es que es un acuerdo vergonzoso, cerraron dos pesos para todos los trabajadores. Pero las patronales avanzan teniendo en cuenta que adelante no hay una representación sindical que en forma legítima y con convicción defienda los intereses de los trabajadores”, fustigó Gabriel Ruiz titular del Sindicato de Trabajadores Panaderos de Lanús y referente de la oposición a la cupúla que comanda Gastón Frutos en la Fauppa.

No quedó allí la crítica del sindicalista lanusense: “Siguen precarizando a todos los trabajadores del país. Pero esto tiene nombres propios, responsabilizamos, además de Frutos, a Miguel Angel Rodríguez que es el secretario general de los Obreros Panaderos y abandonó la organización. Como también al señor Rubén “Turco” Aguilar, un verdadero López Rega (José Ignacio) que no tiene trayectoria en nuestro sindicato sino en Smata, y habrá que ‘agradecerle’ los $2.000 no remunerativos que acordaron. Nosotros no vamos a abandonar la lucha, los trabajadores no se lo merecen”.

La pretensión paritaria que planteó desde la oposición Ruíz era de un básico de $60.000 y el pago de bonificaciones por la labor esencial que los panaderos vienen desarrollando desde el inicio de la pandemia.