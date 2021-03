El Gobierno prepara más restricciones para viajar al exterior

El Jefe de Gabinete de Ministros,, y la ministra de Salud,, se reunieron al mediodía para analizar propuestas para la.Voceros del Ejecutivo señalaron que “hay preocupación por los argentinos que, aún ante el contexto regional de aumentos de casos y la aparición de nuevas cepas, todavía analizan viajar al exterior”.

Entre las medidas analizadas, gana terreno implementar decisiones como las de Canadá, donde cada pasajero tiene la obligación de pagarse sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio.

Actualmente, están cerradas las fronteras, ya que se habían suspendido autorizaciones que se hubieran otorgado para ingresos y egresos a través de los pasos fronterizos habilitados, salvo para el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos.

En este marco, no está permitido el ingreso de extranjeros. Las fronteras terrestres están actualmente cerradas y hay solicitud de PCR de hasta 72 hrs previo al embarque de argentinos y residentes, con la obligación de cumplir con 10 días de cuarentena, al arribo al país, desde el test de PCR.

Modelo Canadá

En el caso canadiense, analizado por el Gobierno, se evalúa la salud del viajero antes de que salga del puerto de entrada. Las personas deberán aislarse durante 14 días aún si no tiene síntomas. Esto es obligatorio y lo tienen que pagar los viajeros.

Todos los viajes a Canadá por razones discrecionales (no esenciales), como el turismo, la recreación o el entretenimiento, están actualmente prohibidos. Los viajeros que no tengan una razón no discrecional (esencial) para viajar a Canadá se les negará la entrada por un oficial de servicios fronterizos.

Vacunas

Antes de reunirse con el jefe de Gabinete, Vizzotti había señalado que la vacuna “no es magia, es una herramienta más” para minimizar el impacto de una segunda ola de coronavirus, recalcó que el esfuerzo de la sociedad “tuvo resultados” y explicó que, si aumentaran los casos, “se piensa en acciones muy puntuales, como disminuir la circulación de personas en forma focalizada y oportuna”.

“Este redoblar la atención es para darnos tiempo a vacunar primero a quien tiene riesgo de morir. Entonces, aunque tengamos más casos vamos a tener un impacto en la mortalidad, porque ningún país del mundo todavía pudo interrumpir la circulación del virus”, dijo.

De esta manera, “aunque haya casos y circule el virus, no se tensa el sistema de salud, se pueden atender otras patologías, el equipo de salud no se agota”, dijo en una conferencia en la que estuvo acompañada por Juan Manuel Castelli, director nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, y Analía Rearte, directora nacional directora de Epidemiología y Análisis de la Situación de Salud.

Vizzotti puso como ejemplo lo que sucedió en diciembre, que se pudo detener el avance de casos “cuando se restringió la circulación y se volvió a percibir el riesgo”.

Entonces “se estabilizó”, remarcó, y “ese esfuerzo tuvo un resultado, ya que pudimos sostener el turismo, que se hayan movilizado 12 millones de personas este verano, que tengamos este desafío de la presencialidad en la educación. Hace que se trabaje en el monitoreo sosteniendo las actividades comerciales, productivas y la economía sin desatender la salud y que se piense en acciones muy puntuales, como disminuir la circulación de personas en forma focalizada y oportuna”.

Por otro lado, la ministra de Salud reflexionó sobre el proceso de vacunación en el país y la región como “un logro muy importante a pesar de esa coyuntura geopolítica y comercial”.

“Estamos hablando de salud, pero no podemos desconocer que hay intereses geopolíticos entre países poderosísimos y comerciales entre laboratorios“, continuó.

“Ojalá que todos los países de la región vacunen rapidísimo. No es una carrera para ver a quién le va mejor. Si en Chile bajan los casos, vamos a tener muchísimo menos riesgo. Porque están vacunando mucho, pero los casos están subiendo muchísimo. Tenemos que transmitir que la vacuna es una estrategia más”, insistió.

También explicó que los compromisos de entregas de los laboratorios “no se han podido cumplir en el mundo”. Además, “el mundo necesita insumos, filtros, jeringas, agujas, máquinas, logística de distribución” por lo cual “no es la situación puntual de un laboratorio o un país, es una situación que genera que aunque firmemos que mañana nos van a mandar vacunas, es posible que se complique”.

Consultada sobre la “lentitud” en la distribución de vacunas ya adquiridas, Vizzotti declaró: “Lo que parece lento nunca fue tan rápido en la historia de la vacunación. Que de un avión (las vacunas) se suban a un camión en pista, se ‘desaduane’, se libere en INAME (Instituto Nacional de Medicamentos) y se distribuya en 24 horas, nunca sucedió”.

