Los que falten a su turno pueden ir a vacunarse hasta 48 horas después

Este viernes, Kreplak se refirió nuevamente a la problemática. Ratificó que, en promedio, entre un 10% y un 15% de las personas con turno asignado no se presentan a vacunarse, y explicó qué hay que hacer en caso de que la notificación llegue tarde.

“Con todos los sistemas informáticos que estamos utilizando intentamos llegar a la población. Por whatsapp, por la aplicación o por mail, para avisarles lo antes posible. Pero hay veces que la gente no se entera: o el mail le llega tarde, o lo ven tarde, entonces hay un porcentaje que tarda en llegar”, señaló el Viceministro al aire de Feudale Café.

Según explicó, el principal fallo en las notificaciones se genera porque la Provincia emite los turnos “lo antes posible”, de un día para el otro. “Cada día que pase de una vacuna que tenemos y que no la apliquemos, es días que corremos riesgo de gente que se puede enfermar. Es gente de mucho riesgo, entonces no queremos perder tiempo. No podemos tener las vacunas y dar turnos para dentro de 10 días. Tenemos las vacunas y damos lo más rápido posible”, aseguró Kreplak.

Además, pidió colaboración con los adultos mayores para superar la brecha tecnológica. “Es muy importante que los que tenemos un familiar que es adulto mayor, y sabemos que está esperando el turno para la vacuna, lo ayudemos a revisar una vez por día si aparece el turno”, solicitó.

Qué hago si no pude ir a vacunarme

En el caso de que te haya llegado tarde la notificación, la hayas visto tarde, o simplemente no puedas asistir al centro de vacunación asignado, en la fecha y hora que te brindaron, no hay que desesperar. El Viceministro de Salud explicó que la Provincia “reserva” la dosis hasta 48 horas después del turno asignado.

“En ese tiempo todavía no hemos reasignado la vacuna. Le hemos dado la instrucción a los centros de vacunación de que puedan darle las vacunas. Por supuesto podría suceder que en algún caso no se pueda, pero en la enorme mayoría de los casos, esas vacunas todavía están esperando así que se pueden utilizar”, explicó.

Cuáles son los criterios para otorgar turnos

Otra de las inquietudes que se generó luego de que la asignación de turnos comenzara a masificarse es el criterio que utiliza la Provincia para otorgar los turnos. En ese sentido, Kreplak señaló que las prioridades son siempre las mismas, y confirmó que la fecha de inscripción no importa.

“Los primeros a los que siempre les vamos a otorgar un turno es a los trabajadores de terapia intensiva. Aún si el trabajador de terapia intensiva decide hoy vacunarse, cuando emitamos turnos la próxima vez va a ser el primero al que se le asigne turno”, dijo el funcionario.

Y añadió: “Luego el equipo de salud, y después si son vacunas aptas, porque tengan en cuenta que con todas las vacunas de Sinopharm que venimos utilizando todavía no se puede utilizar en mayores de 60, vamos con los mayores”.

Dentro de ese grupo, al que se les están aplicando las vacunas Sputnik V y Covishield, por ahora se vacuna a mayores de 70, bajo el método de sorteo. La edad no es un factor determinante dentro del grupo.

“Luego de ese grupo están los de 60 a 69 con comorbilidades, y estabamos con los docentes con factores de riesgo. Sobre todo con ellos se utilizan las vacunas de Sinopharm”, concluyó el Viceministro.

Fuente. Infocielo