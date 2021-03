El duelo ante Boca, “depende de lo emocional, el más fuerte se impondrá”

Así lo definió el entrenador de River, quien además se refirió a las dudas del “Xeneize” en su once inicial y admitió: “No cambia nada, aunque sepa lo que representan algunos jugadores rivales, no modifica nuestro funcionamiento”.

The Adobe Flash Player is required for video playback. Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube .

Marcelo Gallardo, afirmó este viernes que el Superclásico del domingo ante Boca dependerá “de lo emocional” y que resultará ganador aquel que sea “fuerte” en ese aspecto.

“Hay mucho de emocional en esta clase de partidos. Los jugadores que asimilan mejor jugar estos partidos terminan haciendo la diferencia”, afirmó Gallardo en la conferencia de prensa que brindó en el River Camp.

Gallardo, a pesar de la insistencia de los periodistas, no confirmó la formación que jugará en La Bombonera por una nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional, pero aseguró que ya tiene definido el equipo.

“No tengo ninguna duda, tengo el equipo, pero no se los di a los jugadores. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco. El arranque es importante, pero también el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí tienen que estar concentrados”, dijo el Muñeco.

“No quiero dar información, aún en los tiempos donde se sabe todo. Podría darles el equipo hoy, pero quiero dárselo a los jugadores. No me gusta dar pistas al otro equipo aunque no hay mucho que esconder”, agregó el DT de River.

La posible formación sería con: Franco Armani; Paulo Diaz, Robert Rojas y Jonatan Maidana; Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal y Fabrizio Angileri; Matías Suárez y Rafael Borré.

Los táctico y el desempeño de los futbolistas

Gallardo y River esperan por el Superclásico de este domingo

Gallardo restó importancia al sistema de juego y puso énfasis en el “funcionamiento” de sus jugadores: “Los sistemas pueden influir, a veces no. Lo importante son las funcionalidades de los jugadores. Dependerá del tránsito del partido con las situaciones que tengamos, es natural en nosotros cambiar en un partido”.

El entrenador ganador del premio El País de Uruguay por tercera vez consecutiva dijo que no se deja llevar “por una información que no sea oficial” con respecto a las presuntas dolencias de dos jugadores clave para Boca como Carlos Tevez y el colombiano Edwin Cardona.

“Lo importante es lo que nosotros tengamos a mano, como equipo, porque depende absolutamente de nosotros. No me cambia nada aunque sé lo que representan algunos jugadores rivales; no cambia nuestro funcionamiento”, afirmó el Muñeco.

Gallardo no confirmó al defensor Jonatan Maidana como titular, pero dio su punto de vista sobre su posible regreso: “Es el típico jugador que sabe de qué se tratan estos partidos, de la responsabilidad que tiene para competir por un lugar. Vino a entrenarse como es habitual en él, con fuerte mentalidad para ser un aporte para el equipo; tiene posibilidades para el domingo”.

El exvolante del seleccionado argentino aguarda que el defensor Fabrizio Angileri, quien está al cuidado de su padre por un problema de salud, llegue “en buenas condiciones” para el Superclásico y habló sobre el colombiano Rafael Santos Borré, quien volvió a rechazar una oferta de Palmeiras de Brasil.

“Con él vengo hablando hace varias semanas. Venía haciendo ruido en su interior eso, pero debe saber manejarlo y en la última semana ya lo vi enfocado para jugar; no tengo dudas con él”, aseguró.

“Más allá de haber jugado un partido muy bueno contra Racing que nos dio un título, ahí estuvimos muy enfocados, después Argentinos se nos presentó de otra manera, no repetimos el funcionamiento. No merecimos perder, se definió con un golazo cuando no estaba para perderlo. Generamos situaciones claras y perdimos. A veces las cosas no tienen explicación. Desde lo emocional estamos muy bien, en nuestra cabeza no tenemos nada que nos determine que llegamos en malas condiciones”, agregó.

Gallardo no puso reparos en jugar una vez más el Superclásico en La Bombonera (“es lo que nos toca”), pero dejó en claro que le gusta más disputarlo en el Monumental.

Por último, dejó su impresión sobre el Supeclásico: “Estos partidos se observan en el mundo y hay que mantener la concentración. Estos partidos son espectaculares. Te generan adrenalina o emociones que otros no generan y aunque no esté el hincha, muchos están pendientes. Cada partido de éstos es un desafío espectacular para vivir”.

River irá por el triunfo en La Bombonera para que no quedar relegado en la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, donde reúne seis puntos, a siete del líder.

Fuente. Télam