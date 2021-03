Independiente venció con lo justo a Villa Mitre

Los 32avos de final de la Copa Argentina ingresaron en su etapa final y esta jornada tuvo tres de los cuatros partidos que quedaban pendientes. El más importante del día fue en el José María Minella de Mar del Plata. En ese escenario Independiente superó por 1 a 0 a Villa Mitre de Bahía Blanca con un tanto de penal de Silvio Romero, en el final del primer tiempo. En los 16vos de final el Rojo jugará con Tigre.

Pero al equipo que dirige Julio César Falcioni le costó abrir el marcador y en el comienzo no la pasó bien. A los seis minutos un error de Alan Franco le permitió una chance clara al elenco bahiense que podría haberse puesto en ventaja, pero Milton Álvarez tiró la pelota por arriba del travesaño.

Cuatro minutos más tarde hubo un susto ya que Andrés Roa ingresó en el área contraria y Nicolás Del Grecco no llegó al cruce, se cayó y el taco derecho del colombiano impactó en el rostro del defensor, que cayó desmayado. El partido se paró y los jugadores de los dos equipos se preocuparon por su estado. El futbolista fue atendido y hasta estuvo lista la ambulancia, pero Del Grecco se recuperó, pero fue reemplazado a los 13 minutos por Facundo Laumann.

Luego Independiente tomó el patrón del juego, aunque careció de claridad para lastimar a su rival. Apenas dos tiros de esquina con cabezazos a la media hora que se fueron arriba del travesaño fueron las llegadas del Rojo. Sin embargo, el elenco bahiense respondió a los 35 minutos con un remate desde afuera del área que fue controlado por Milton Álvarez.

A los 43 hubo una llegada del equipo de Avellaneda con un tiro de Silvio Romero que rebotó en un defensor bahiense. Luego hubo un tiro de esquina, sin peligro para Villa Mitre.

Hasta que a los 45 minutos, Roa hizo una gran jugada donde eludió a tres rivales, habilitó a Romero que fue derribado en el área. El juez marcó penal y el propio delantero cordobés anotó el 1 a 0. Con eso el equipo de Falcioni se fue al descanso arriba en el marcador.

En el inicio del segundo tiempo Villa Mitre intentó acercarse al terreno rojo, pero su oponente se cerró bien atrás. En los primeros minutos cada pase del conjunto bahiense siempre sobró un jugador de Independiente.

A los ocho minutos Lucas Rodríguez llegó exigido al lado izquierdo, pero logró sacar un centro preciso a la cabeza de Romero cuyo cabezazo se fue cerca. El mismo delantero, dos minutos más tarde tuvo otra chance donde el arque bahiense la sacó al tiro de esquina. En su ejecución, Jonathan Menéndez remató cruzado y la pelota se fue cerca. El Rojo desperdició dos chances concretas de ampliar su ventaja.

A los 15 minutos hubo una contra que lideró Roa, pero el cafetero no pudo capitalizarla. Retrocedió y cuando le dio el pase a Lucas González, éste recibió una dura falta de Víctor Manchafico que recibió la tarjeta amarilla.

Más tarde el partido entró en una meseta y a Villa Mitre no le alcanzaron sus ganas para concretar la igualdad. En tanto que Independiente tampoco tuvo profundidad para ponerse 2 a 0 arriba. Los cambios que metió El Emperador no propiciaron jugadas de peligro real para el Rojo: Domingo Blanco (L. Gonzalez), Sebastián Palacios (J. Menendez); Nicolás Messiniti (S. Romero) y Adrián Arregui (A. Roa).

No obstante Independiente pudo quedarse con la victoria gracias al tanto de Silvio Romero, que luego del partido declaró: “Fuimos de menor a mayor. Hoy podríamos haber metido otro gol más y quedarnos más tranquilos. Estamos teniendo la seguridad en el fondo que quiere Julio (Falcioni). Estos arranques ilusionan y más con cuatro victorias seguidas”.

Mientras que Roa, que tuvo una gran labor, sostuvo que “este partido era una oportunidad linda para ser tenido en cuenta por Julio (Falcioni). Me quedé en Independiente porque me gusta estar en un club como este. Fuimos superiores y creamos situaciones y no tuvimos suerte de concretarlas, pero fuimos merecedores del triunfo”.

Con este éxito, el Independiente de Falcioni sumó su cuarto triunfo al hilo, tres por la Copa de la Liga y el de hoy por la Copa Argentina que le permitió avanzar de fase.

Formaciones:

Independiente: Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alan Franco, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Rodríguez; Leonel González, Lucas Romero; Andrés Roa, Silvio Romero y Jonathan Menéndez. DT: Julio Falcioni.

Villa Mitre: Facundo Tavoliere; Fabián Dauwalder, Víctor Manchafico, Nicolás Del Grecco, Nicolás Palacio; Enzo González, Agustín Cocciarini, Alfredo Ramírez, Lionel Torres; Carlos Herrera y Maximiliano Herrera. DT: Carlos Mungo.

Estadio: José María Minella (Mar del Plata)

Árbitro: Ariel Penel

Televisación: TyC Sports.

Fuente. Infobae