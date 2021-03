Los correligionarios se sacan chispas: Mario Negri vs. Martín Lousteau

Dentro de la Unión Cívica Radical crece la tensión entre el jefe de bloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, y el senador Martín Lousetau, de cara a las internas del partido que tendrán lugar este domingo en Córdoba y el 21 de marzo en la provincia de Buenos Aires. El conflicto se desató porque Lousetau armó espacios para competir en ambos distritos, apalancado por sectores de la juventud, entre ellos, la Franja Morada, y criticó a Negri por no permitir la competencia interna. La respuesta del diputado fue agresiva: desacreditó al líder de Evolución por haber sido ministro de Cristina Fernández de Kirchner en 2007. Desde el entorno de Lousteau cuestionan a Negri por poner los intereses del PRO por encima de los de la UCR, es decir, de su propio partido.

“No hubiera sido ministro de Cristina”, fue la frase que eligió Negri para desautorizar a Lousteau. “Me tocó un radicalismo ganador y uno perdedor. Nunca me fui. Fui candidato en 2007 a gobernador de Córdoba cuando la mitad de la UCR se fue al kirchnerismo. Para mí la política está asociada a valores”, sostuvo el diputado en un programa de televisión, que luego replicó en sus redes. Voceros de Negri indicaron que el jefe de bloque opositor de Diputados no iba a agregar nada más al respecto.

El inicio de los cruces se agudizó luego de que Negri intentara impugnar al espacio Sumar, encabezado por el concejal y extitular de Arsat Rodrigo de Loredo –respaldado por Lousteau–, que competirá con el espacio oficialista partidario encabezado por el intendente de General Cabrera, Marcos Carasso, y que es apoyado por el diputado. El intento de impugnar la lista de Loredo fue impedido por la Justicia provincial el viernes, luego de una apelación realizada por Sumar. El juez electoral Ricardo Bustos Fierro confirmó las elecciones del domingo al ordenar que “la junta electoral partidaria deberá arbitrar los medios necesarios en pos de la participación de la Alianza Sumar”.

Si bien la respuesta de Lousteau por ahora es el silencio, desde el entorno del senador recordaron, que en las elecciones de 2019 Negri no acompañó al radicalismo de Córdoba y “eso permitió que en la capital provincial ganara el peronismo después de ocho años de gobiernos radicales”. Y agregaron que “en 2017 en la Ciudad de Buenos Aires Negri fue en contra del radicalismo porteño, al apoyar al PRO y no al candidato de la UCR”.

En esa línea se manifestaron distintos legisladores de Evolución. La diputada Carla Carrizo, por ejemplo, escribió en sus redes: “Estimado Mario Negri, en elecciones (internas o generales) se discuten ideas y también liderazgos; así ocurre en las democracias que funcionan bien y así debería ser en el radicalismo”. Luego, siguió respondiendo al jefe de bancada y agregó: “Vos también te fuiste. Como muchos líderes y afiliados. En 2019 competiste por fuera de la UCR. La interna fue un bochorno y el costo fue entregarle la intendencia de Córdoba Capital al PJ. Liderar también es hacernos cargo”.

El legislador de la Ciudad Leandro Halperin subrayó que “en 2017 Lousteau y la UCR Capital queríamos ampliar Cambiemos y competir en las PASO, pero no nos dejaron. Algunos fueron en la lista del PRO contra la UCR”. “¿A quién apoyaste? Al PRO”, agregó en referencia a Negri. Su compañero de bloque Marcelo Guouman citó las palabras de Negri cuestionando a Lousteau y subrayó: “Defendemos principios y no quedamos atrapados en las formas del pasado. No discutimos personas. Discutimos cómo debe funcionar una coalición política. Queremos competir para que el radicalismo sea más grande y mejor”.

El lunes Lousteau había dicho que “Negri no quería competir y cuando uno llega a no querer competir ya es demasiado. Les digo a los de nuestro espacio que, si tanto declamamos por las PASO, más vale que ahora las usemos, porque esa es la manera en la que surgen los mejores liderazgos de cara a la gente”. Además, había resaltado que el radicalismo padece “un complejo de minoría en la coalición” de Juntos por el Cambio, y había puntuzalizado: “Queremos terminar con un partido que se volvió cómodo y confortable porque no quiere gestionar”.

En la interna cordobesa del domingo también se elegirán representantes para la Convención Nacional, el órgano que define –entre otras cosas– la política de alianzas de cara a las elecciones legislativas nacionales. En provincia de Buenos Aires, en tanto, Negri respaldará a Maximiliano Abad, el candidato del oficialismo, y Lousteau al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que reclama, junto al senador, más protagonismo de la UCR dentro de Juntos por el Cambio.

Fuente. Melisa Molina para Pagina12