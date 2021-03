Más de la mitad de trabajadores y jubilados dejarían de pagar Ganancias

Con el fin generar crecimiento en el salario real, funcionarios del Poder Ejecutivo nacional abrieron este martes el debate sobre el proyecto oficialista que propone elevar el piso del impuesto a las ganancias. Según las estimaciones del gobierno nacional, de convertirse en ley el texto impulsado por Sergio Massa, pagarán el tributo un 7% de trabajadores registrados y 2,4% de jubilados. Esto achica el universo de contribuyentes de este tributo que en la actualidad es de un 25,6 por ciento entre ambos universos.

Este martes se realizó la reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (FDT), y la de Legislación del Trabajo, cuya titular es Vanesa Siley (FDT). Expusieron el ministro de Trabajo Claudio Moroni, el secretario de políticas tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont.

Heller explicó que “de aprobarse la ley pagarán el tributo un 7% de trabajadores registrados y 2,4% de jubilados. El resto no estarían alcanzados. Además, al estar ajustado por el RIPTE (un promedio de las actualizaciones salariales de los trabajadores estables) los empleados en relación de dependencia, los que hoy quedan afuera, quedarían afuera para siempre. Ese 93% queda no alcanzado independientemente de lo que pase con los índices de precios”.

Los dos proyectos que Diputados tratará en la apertura del año parlamentario serán la reforma en el impuesto a las Ganancias y en la actualización del régimen de monotributo. Sobre las iniciativas Moroni señaló: “Ambos tienen que ver con lo que llamamos el mundo del trabajo. Los que están en relación de dependencia y los monotributistas. Tienden a mejorar la situación de ambos sectores”.

La suba del mínimo no imponible de Ganancias pasa a 150.000 pesos. Y el piso de las jubilaciones de seis a ocho haberes mínimos para ser alcanzado por el tributo. El ministro de Trabajo señaló que “el mínimo no imponible estaba en valores que llegaban a más de 2 millones de personas con salarios que no podían ser calificados como una renta importante”. Y destacó que las deducciones que se incorporaron a la redacción del proyecto original “corrigen ciertas injusticias”, como las uniones de hecho y el reconocimiento de los concubinatos.

Respecto al proyecto que se tratará de manera paralela, pero sólo en la Comisión de Presupuesto, el funcionario informó que el régimen simplificado para pequeños contribuyentes pretende una “distribución más equitativa entre las distintas categorías y ayudar a la formalización”. En este punto Moroni agregó que se busca “ordenar la distribución de cargas tributarias dentro de las distintas categorías del monotributo para evitar saltos al vacío entre el régimen simplificado y la situación normal de quien es autónomo y paga impuesto a las ganancias”.

Marcó del Pont se encargó de profundizar respecto a este proyecto. “El régimen no está funcionando equitativamente porque hay pequeñas, micro y medianas empresas que están en el general y otras que están todavía en el monotributo a través del ocultamiento de ingresos”. Por eso sostuvo: “Tenemos que aspirar a que lo normal sea el régimen general” y que “el monotributo vuelva a ser una forma de inclusión tributaria y financiera”.

La titular de la AFIP explicó que el organismo tiene suspendido desde septiembre de 2019 el sistema de exclusión automática del monotributo. Esa suspensión debía levantarse en febrero de 2020, pero por la pandemia del coronavirus se extendió en el tiempo. Por esta razón, el proyecto establece ciertas pautas para los monotributistas que devengaron deuda en esos meses.

Finalmente, Arias confirmó que la iniciativa tiene un costo fiscal de 41.250 millones de pesos. El funcionario enviado por la cartera Económica opinó que “es una reforma sustentable, progresiva, y que mantiene los criterios de equidad y a tener un sistema que sea fundamentalmente más progresivo, pero que también ayude a la sostenibilidad fiscal y aporte a un desarrollo armónico del país”.

Más beneficios que incorpora el proyecto

Las propuestas que presentaron los dirigentes sindicales y la lapicera del gobierno permitieron que previo al encuentro el proyecto de Massa sume modificaciones y más beneficios para los trabajadores. Se estableció que será retroactivo al primero de enero una vez que se convierta en ley, así como también se incorporaron beneficios de jubilados y pensionados, las parejas en concubinato y los contribuyentes de la zona patagónica.

En el caso de los jubilados, se flexibilizará el requisito para la deducción estableciendo un monto mínimo de ingresos. La ley hoy establece que para que puedan acceder al beneficio de la deducción de 6 a 8 haberes no pueden tener otros ingresos distintos a la de la jubilación, por ejemplo intereses de un plazo fijo.

En materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, la nueva ley permitirá ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género. “La deducción prevista en este apartado será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación”, indica el proyecto.

En cuanto al reclamo de los diputados de las provincias patagónicas que tributan ganancias, se redactarán de manera clara que se mantendrá el beneficio del 22% adicional para las zonas en consideradas desfavorables, cerca de 83.500 empleados y jubilados. Pagarán el impuesto en la región patagónica pero con una menor carga tributaria que el resto de los contribuyentes. En el caso de La Pampa abarcará a 7.280 contribuyentes, Neuquén 21.915, Río Negro 12.596, Chubut 26.684, Santa Cruz 14.411, Buenos Aires (Patagones) 581.

El cronograma de trabajo del tratamiento del proyecto continuará este jueves en otra reunión informativa. Los diputados que integran las dos comisiones escucharán las opiniones de especialistas tributarios.

Fuente. Verónica Benaim para Tiempo.ar