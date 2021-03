Vacuna contra el coronavirus, Ganancias, FMI y renuncia de Losardo: los temas claves de los que habló Alberto Fernández

La deuda con el FMI

Durante una entrevista con C5N el presidente confirmó, además, que la ministra de Justicia,, le pidió la semana última “dejar el cargo” y anticipó que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto.

Fernández advirtió que los sectores que quieren “apurar” al Gobierno para que alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ( FMI) son los que “siempre ganan con el apuro, y después perdemos todos”.

“Las negociaciones no hay por qué precipitarlas; yo quiero hacer la mejor negociación con el Fondo“, ratificó.

Además, apuntó contra la gestión anterior de Mauricio Macri y aseguró que se trató de “una administración fraudulenta a todas luces porque además cuando tomaron ese crédito la Argentina estaba en default“.

“Este año nosotros tenemos que pagarle al Fondo alrededor de 3500 millones de dólares, el año que viene tendríamos que pagarle 18 mil millones de dólares y el siguiente 19 mil millones de dólares. Eso es lo que firmaron”, señaló.

También advirtió que el gobierno anterior aseguró que la deuda se tomaría con “fines de infraestructura” pero que “no se destinó un centavo a eso, se fugaron todo el dinero“.

“Si el Fondo está investigando, ¿como no vamos a investigar nosotros? No sé por qué se ofenden. No lo entiendo. Tendrían que pedir perdón por lo que hicieron“, culminó.

Anularon las causas de Lula

Alberto Fernández afirmó que siempre “supo” que el exmandatario brasilero Lula Da Silva era “inocente”, y reseñó que en muchas causas judiciales contra dirigentes de América Latina ”se utilizó un arrepentido para involucrarlos, con pruebas son absolutamente débiles, y se quiso doblegar la voluntad de un opositor para sacarlo de carrera”.

“Hoy, cuando hablaba con Lula, y él quedó muy agradecido cuando lo visité, le decía que no me agradeciera porque estaba pidiendo por una persona que era inocente; sabia que era inocente”, enfatizó en declaraciones al canal C5N, y subrayó que la anulación de las condenas contra Lula demuestran que el lawfare “existe”.

En el marco de la campaña de vacunación más grande a nivel mundial, el presidente también hablo sobre el plan de inmunización contra el coronavirus en Argentina.

En este sentido, anticipó que el ritmo de vacunación contra el coronavirus ”va a acelerarse” y afirmó que instruyó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para que se abrieran “todos los centros” vacunatorios posibles.

“Hemos logrado con la Federación Rusa fijar un cronograma de entrega que todas las semanas nos permita contar con vacunas”, consignó el presidente y añadió: “Hemos comprado 3 millones de vacunas adicionales a Sinopharm, y en lo que queda de marzo tendrían que estar entrando 580 mil dosis de AstraZeneca“.

Pfizer en Argentina

En esta línea, el presidente también habló sobre las negociaciones con la farmacéutica Pfizer que desarrolla una de las vacunas contra el coronavirus.

“Hay un pacto de confidencialidad que me impide hablar, pero muchas exigencias nos impidió que arreglaramos”, aseguró.

“Cuando yo veo que Biden dice que en 100 días va a vacunar a 100 millones de americanos, ya entendí que en los Estados Unidos se queda la vacuna de Pfizer y cuando veo que Italia, España, Francia, demandan a Pfizer las vacunas que no han entregado, está claro que lo que pasó fue eso.”

Y sugurió que “el verdadero motivo oculto era ‘no quiero firmar el contrato porque no te las voy a entregar’”.

El proyecto de Ganancias

En cuanto al proyecto que eleva el mínimo no imponible de Ganancias, Alberto Fernández dijo que la iniciativa libera del impuesto “a 1,2 millones de personas aproximadamente”.

“Nosotros queremos mejorar el ingreso de la gente. Es dinero que se puede usara para ahorrar y consumir”, aseguró.

También dijo que este miércoles informarán una reforma del monotributo que busca convertir a los contribuyentes en responsables inscriptos. ”Estamos trabajando en ordenar todo esto. Estamos trabajando en una reforma tributaria” y añadió: ”queremos una reforma más progresiva”.

El presidente descartó por completo que las diferencias en el Frente de Todos puedan provocar una ruptura de la alianza oficialista, al advertir: “Yo acá llegué con Cristina y me voy con Cristina”.

“Llegué con Cristina, con Máximo (Kirchner) y con Sergio (Massa). No voy a romper esa unidad”, aseveró.

Además, señaló que ”cuando se rompió esa unidad llegó Macri, y ya sabemos lo que pasó”, enfatizó Fernández en la entrevista con el canal C5N.

Losardo dejará de ser Ministra de Seguridad

El presidente también confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dejará su cargo y que deberá encontrar un “reemplazante” para ese puesto.

“Me ha planteado la semana pasada su idea de dejar el Ministerio porque ella cree que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud“, contó Fernández.

De todos modos, ratificó que quiere que Losardo “siga trabajando” en el equipo de gobierno y resaltó que ”el compromiso de Marcela es absoluto”.

“Lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, opinó.

El presidente insistió en su deseo de continuar trabajando con la Ministra: “Lo que quiero es que siga conmigo, pero ella ya me ha planteado su decisión“.

