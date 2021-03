“No voy a pedir ningún sobreseimiento, hagan lo que tengan que hacer”

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, interpeló este jueves – acaso como nunca antes – a los jueces que deben decidir la continuidad o no de la causa conocida como “Dólar Futuro”, y los desafió: “yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley”.

A lo largo de casi una hora de exposición, CFK se dirigió directamente a dos de los tres jueces de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, quienes deben resolver si a partir de un peritaje de expertos de la Corte Suprema declaran el final de la causa porque no existió perjuicio alguno para el Estado Nacional con las operaciones de dólar futuro de finales de 2015.

La vicepresidenta denunció que “el Lawfare sigue en su apogeo” y definió a la causa Dólar Futuro como un “leadding case en la intromisión de Poder Judicial en los procesos electorales y en la política de la República Argentina”.

En ese contexto, repasó el derrotero del expediente y desafió a los jueces a “dar la cara” cuando adoptan decisiones que involucran a cuestiones políticas que inciden en la vida de los ciudadanos. “No hay posibilidades de una vida democrática sana con funcionarios que parecen parte de una aristocracia. Nosotros cada dos años vamos a elecciones, todos los cargos en mi vida -le espetó al juez Petrone- fueron votados por elecciones, a mí no me dio acuerdo el Senado, ni me propuso el Consejo de la Magistratura. Somos profundamente democráticos. ¿Que hay corruptos en la política? Claro que sí, pero ¿en su Poder Judicial no hay corruptos?, ¿todos pueden demostrar de qué viven?”.

“Las decisiones que toma el Poder Judicial impactan en la vida y en el patrimonio de las personas”, enfatizó la ex presidenta, al co-responsabilizar a los jueces y fiscales por la situación económica que dejó la presidencia de Macri. En la lectura de CFK, el Poder Judicial contribuyó a la victoria de Cambiemos y, luego, fue parte de una persecución político-judicial mientras, debajo de la superficie, la situación social y económica descendía a niveles de infierno.

Sobre la causa, concretamente, recordó por qué se realizó la audiencia ante la Casación. Cinco años después del inicio del proceso, cuyo origen también cuestionó (y le adjudicó al difunto juez Claudio Bonadio una intencionalidad política de volcar el resultado de la segunda vuelta electoral en 2015), un peritaje de la Corte demostró que no hubo perjuicio patrimonial contra el Estado.

“El 17 de noviembre de 2015, a las 12, en plena rueda cambiaria, Bonadio irrumpe con un allanamiento en el Banco Central. ¿Cuál era el objetivo? Provocar una corrida, una devaluación, un desastre para todos”. En esa lectura, Bonadio provocó una conmoción con el dólar a cinco días del balotaje para mejorar las posibilidades de triunfo de Mauricio Macri contra Daniel Scioli. “No había ningún amigo de mi gobierno entre los que compraron dólar futuro”, embistió CFK. Pero, en cambio, nombró al ex funcionario macrista Mario Quintana, quien sí obtuvo y ejecutó contratos de dólar futuro después de la asunción del gobierno de Cambiemos.

“La realidad es que ningún funcionario y amigo de mi gobierno tenía contratos de dólar futuro; los tenían los amigos de Macri y sus funcionarios, y cuando llegaron al gobierno pactaron la tasa de interés que iban a pagarse a sí mismos cuando devaluaran, sabiendo que iban a devaluar. (…) Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro y los que estamos acusados somos nosotros, que desendeudamos el país y pagamos la deuda al FMI”.

“Está comprobado que no hubo perjuicio. Hubo ganancias en el balance del BCRA”, Desde diciembre de 2015, en cambio, la lectura de CFK denunció un deterioro permanente en todas las variables sociales y económicas. El dólar estaba a 9,75 pesos y ese era el valor en el que se transaban bienes y servicios. “Cuando el genio de las finanzas (Alfonso Prat Gay) dijo que el precio era el del dólar era el del blue (15,75 pesos) se fue todo al demonio y ustedes, el poder judicial contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hicieran lo que hicieron. Ustedes también son los responsables. (…) No miren para otro lado, porque ustedes son responsables. Hoy Prat Gay da clases en Columbia y el que nos endeudó (Macri) va a ver partidos de fútbol en Qatar. Y Axel Kicillof y yo estamos aquí”.

Por Zoom (y no cara a cara, como ella había pedido, porque los jueces no quisieron), la vicepresidenta contrapuso: “Yo sentada acá por una causa manipulada al calor del proceso electoral, y ahora con una pericia hecha por peritos de su Corte, Petrone, su Corte, y yo sentada acá. ¿Usted quiere convencerme a mí que hay un Poder Judicial independiente en la Argentina?, ¡por favor!”.

Finalmente, CFK le dedicó un párrafo al fiscal federal Carlos Stornelli y sus recientes declaraciones públicas. “Ayer este hombre amenazó literalmente al Presidente de la República, ‘nos vamos a ver cuando el deje de ser presidente, nos vamos a ver ahí de hombre a hombre’… Cuando Alberto deje de ser presidente lo va a ver en una declaración indagatoria, porque eso es lo que ustedes hacen. Y siguen intentando convencer a los argentinos que ustedes son independientes y hacen justicia”.

Fuente. Tiempo.ar