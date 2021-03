Docentes de la opositora SUTEBA van a paro y movilización el 1 y 2 de marzo

El 25 de febrero, más de 600 delegados de escuela de la provincia de Buenos Aires, convocados por las conducciones de los Sutebas Multicolores, votaron dos días de paro y movilizaciones. Un paro provincial para el lunes 1 de marzo, junto a Ademys, en el marco de una jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones docentes en varias provincias del país, movilizarse ese día a la Casa de la provincia de Buenos Aires y al Palacio Pizzurno, y acciones distritales con paros, movilizaciones y clases públicas para el martes 2 de marzo.

Es el comienzo de un plan de lucha que tendrá continuidad la semana siguiente con otro paro provincial el 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres y el Inicio de la Secundaria.

Un canal para organizar el descontento y la resistencia docentes

El plenario provincial de delegados se realizó en medio de un estado de conmoción, incertidumbre y bronca crecientes que viven los docentes en las escuelas.

En primer lugar, porque el gobierno de Axel Kicillof no garantiza las condiciones de seguridad en las escuelas para avanzar en la presencialidad. No ha habido obras y las escuelas siguen derruidas. En medio de un riesgo epidemiológico alto, las condiciones de salubridad, seguridad e higiene no han sido satisfechas, cuando faltan días para el anunciado regreso a clases. Tampoco están resueltas las condiciones elementales para la educación virtual: la conectividad y los equipos siguen a cargo del bolsillo y de las posibilidades de docentes y familias.

Además sostienen que no se han sustanciado los cargos necesarios de docentes y auxiliares para asumir la tarea de reconstruir la destrucción educativa en la que está hundida la provincia–igual que en todo el país- , pero se profundizan los avasallamientos al estatuto del docente y la precarización laboral con sobrecarga de tareas y planes flexibilizados como Piedas, ATR y Forte. No hay actos públicos y se manipulan los cargos.

En el mismo sentido califican de “caos organizativo” los horarios y protocolos más que precarios en la comunidad educativa ( cuestión que se ha transformado en tema top en los medios) se multiplica para los docentes que a su vez son padres. En varios Consejos Escolares se ha transmitido que sólo tendrán dispensas aquellos padres cuyos hijos fueran grupo de riesgo. De confirmarse esta versión, se vulneraría incluso una resolución en contrario del Ministerio de Trabajo nacional.

Los docentes de la Multicolor sostienen que carece de cualquier cronograma serio de vacunación, para la docencia y para todo el pueblo argentino, como destapó el régimen de privilegios de los vacunatorios vip en todas las provincias.

Pero central en Buenos Aires y en todo el país, el salario docente ha perdido el 25 % promedio, toda la línea salarial está en la pobreza y decenas de miles de compañeras/os están sin trabajo.

La burocracia sindical de Suteba sabe más que nadie de este estado de ánimo y –luego de meses de inactividad y silencio- se propuso hacer fracasar la convocatoria Multicolor.

Baradel, que aseguró a los medios que el comienzo de las clases está garantizado en Buenos Aires, convocó a reuniones de delegados en toda la provincia el mismo día del plenario Multicolor, anunciado mucho antes. Fue una maniobra para hacer fracasar la convocatoria que, con absoluta firmeza, las conducciones Multicolores mantuvieron. El tiro le salió por la culata: a horas del inicio del plenario Multicolor, la dirección se Suteba mandó una circular señalando que suspendía la convocatoria celeste para el día siguiente.

El plenario rechazó la flexibilización del protocolo armado con Suteba

El plenario Multicolor denunció también la decisión de Kicillof, expresada en resoluciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, de sacar de escena antes de aplicarlo al famoso “Plan Jurisdiccional” para la presencialidad que armaron en los últimos meses de 2020. La secretaria adjunta de Suteba, María Laura Torre, hizo campaña durante meses explicando que Kicillof era distinto que Larreta, porque en Buenos Aires habían armado 8 protocolos para volver seguros a la presencialidad. A días de iniciar, el gobierno canceló los protocolos, porque de hacerlos cumplir no podía abrir ninguna escuela. La burocracia de Baradel ha salido a garantizar el pacto Trotta-Acuña Vila, y será co-responsable de sus consecuencias.

Paro de No Inicio en toda la provincia

Por las condiciones sanitarias, edilicias y de insumos para un regreso seguro; comités de escuela de docentes y comunidad para garantizarlos; inmediata convocatoria a la paritaria salarial en nación y provincia; aumento salarial sobre la base de la incorporación de todas las sumas remunerativas y no remunerativas al básico, no menor al 50%, $56 mil de inicial con cláusula gatillo, defensa del IPS y de Ioma; conectividad y equipos para la virtualidad a cargo del estado para docentes y familias; cronograma cierto y transparencia en la vacunación de docentes y auxiliares en el marco de un plan de vacunación universal bajo control de las/os trabajadores; obras de reparación, construcción de aulas y escuelas, para garantizar las condiciones de bioseguridad; provisión de elementos de limpieza e higiene para todos los edificios escolares; urgente solución con la carga de dispensas laborales; respeto del Estatuto del Docente; universalización del SAE en todos los niveles con alimentos en cantidad y calidad nutricional adecuadas para las y los estudiantes; aumento de emergencia del presupuesto educativo, en base al no pago de la deuda y el quite de subsidios a las escuelas privadas. Plata para educación, salud y las necesidades del pueblo y no para el FMI.

El plenario Multicolor estableció una hoja de ruta, un programa y un curso de acción, frente a la entrega de la dirección de Suteba y el ajuste histórico sobre la educación del gobierno de Kicillof. Un plan de lucha que converja con el resto de las provincias hacia un gran movimiento nacional en defensa de la Educación.

Fuente. PrensaObrera.com