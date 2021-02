“Todo tiene un final”: Leonardo Ponzio anunció que se retirará este año

Leonardo Ponzio admitió que este año ”puede ser el último” como jugador profesional. El volante de River Plate que estuvo todo el ciclo de Marcelo Gallardo en el club reveló que en junio evaluará si le pondrá final a su carrera o si lo hará en diciembre, y afirmó no querer ser “la piedrita para los chicos que surjan”.

“Vamos a ver en junio o en diciembre cómo estamos, pero este puede ser mi último año como jugador”, expresó Ponzio y admitió que él no cree que su retirada pase de diciembre.

Su contrato con River finalizará el próximo 30 de junio, por lo que esa podría ser la fecha límite. Sin embargo, el futbolista marcó que podría postergarse su retirada en caso de que les vaya bien en la Copa Libertadores. “Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver; no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar”, apuntó el ex volante de Zaragoza de España.

El futbolista cumplió 39 años el pasado 29 de enero y en la actualidad es uno de los primeros relevos que tiene Gallardo en el mediocampo luego de haber sido protagonista en temporadas anteriores.

Ya pasaron 12 años de su carrera completos dentro de Núñez y se convirtió en uno de los símbolos de River. Bajo su condición de ídolo, podría pensar en un evento de despedida importante en cuanto se habilite el ingreso del público a los estadios. ”Es el sueño de todos tener una despedida, por cómo se fue dando todo. Ahora es difícil de pensar. Si viene, agradecidísimo”, afirmó sobre este tema.

Leonardo Ponzio levantando la Libertadores en Madrid

“Disfruté mucho y todo tiene un final. Hay que saber cuándo. Creo que este año será mi último en el fútbol”, insistió Ponzio, dando por confirmada su decisión.

Ante la consulta de qué hará cuando deje el fútbol, Ponzio respondió: “Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, no mucho, porque después caminamos por las paredes. Y luego volver al fútbol, ojalá que pueda en River”. ”Entrenador no me veo”, admitió y aclaró: ”Pero sí ver jugadores de abajo”.

Leonardo Ponzio tiene más de 200 partidos oficiales en los últimos seis años y medio, donde además levantó dos Copas Libertadores y consiguió 11 títulos en ese período. Sin dudas, se convirtió en un ídolo absoluto de la historia de River Plate.

Fuente. eldestape.com