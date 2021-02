Russo, sin Tevez, repite equipo ante Sarmiento

Miguel Ángel Russo, ante la ausencia de Carlos Tevez por el fallecimiento de su padre, repetirá el mismo equipo que viene de ganarle en Rosario a Newell’s Old Boys para enfrentar el domingo a Sarmiento de Junín, en La Bombonera, por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

Tevez no se sumó de nuevo hoy a las prácticas tras el fallecimiento de su padre el domingo último y se espera que el lunes vuelva a practicar con el plantel, teniendo en cuenta que el cuerpo técnico y la secretaría de fútbol le recomendaron que vuelva cuando se sienta mejor.

El “Apache” permanece en el campo que posee en la ciudad bonaerense de Maipú junto a su esposa, sus tres hijos y su madre.

Allegados al jugador le comentaron a Télam que el capitán xeneize, que por lógica no está bien en lo anímico, está aprovechando esta pausa para pensar en su futuro.Su contrato con Boca vence el próximo 30 de junio con una cláusula de prorroga de seis meses más.

Este jueves, en la habitual práctica de fútbol de los jueves en el predio de Ezeiza, el entrenador alineó a Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano y Edwin Cardona; Eduardo Salvio, Mauro Zárate y Sebastián Villa.

Este once será el que estará en la Bombonera desde el comienzo el próximo fin de semana, con la variante táctica que Salvio y Villa estarán en posición de delanteros acompañando a Zárate.

En el medio, Medina y Cardona estarán como volantes tradicionales por derecha y por izquierda, donde el colombiano podrá jugar de “enganche” como se siente más cómodo.

De esta manera, el técnico volverá a poner a Nicolás Capaldo en su nueva función de marcador de punta por derecha. En esa posición están Julio Buffarini y Leonardo Jara, a quienes se le vencen sus fichas el 30 de junio.

El ex San Lorenzo no seguirá en el club y es muy difícil que vuelva a jugar de titular, ya que a principios de este año el departamento de fútbol comunicó que el defensor no seguirá en el club debido a que quiere continuar su carrera en el exterior.

En el caso de Jara como el de Emmanuel Mas -también se le termina su contrato en junio-, se están evaluando sus situaciones y fuentes cercanas a los integrantes del consejo de fútbol desmintieron a Télam que hayan tomado una determinación al respecto o hayan bajado una línea al entrenador para no contar con sus servicios.

En cuanto a Marcos Rojo, la única incorporación de Boca en este semestre al margen del retorno de Cristian Pavón, sigue su preparación especial para ponerse a punto y jugaría algún partido en la reserva que dirige Sebastián Battaglia para tomar ritmo.

Además, debido a la suspensión de tres fechas del colombiano Frank Fabra -expulsado ante Santos en la derrota 3-0 en el desquite por las semifinales de la Copa Libertadores-, es muy posible que Rojo juegue de marcador de punta izquierda cuando Boca comience a jugar otra vez la Copa en abril próximo.

En tanto, Agustín Almendra, que viene de una lesión y además estuvo parado casi un año por decisión propia, podría jugar en reserva ante Sarmiento o en la próxima fecha ante Vélez Sarsfield.

Otro que está cerca de terminar su recuperación de una operación de pubalgia es el centrodelantero Ramón Abila, quien tuvo sondeos de Peñarol de Montevideo pero quiere seguir en Boca.

En los últimos días hubo una conversación entre Abila y Russo y la idea es que siga en la pelea por un lugar, pero si Boca incorpora a mitad de año un “9″ es probable que el delantero cordobés siga su carrera en otra institución, si es posible del exterior.

El bicampeón argentino volverá a las practicas este viernes desde las 9, en el predio de Ezeiza, y el sábado se entrenará en Casa Amarilla para quedar concentrado por la tarde en un hotel del barrio de Monserrat.

Fuente. Télam