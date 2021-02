Duro golpe para Marcelo Gallardo: River pierde a una de sus figuras

Uno de los favoritos de Marcelo Gallardo y de los hinchas de River, Gonzalo Montiel estará fuera de las canchas por un largo tiempo. El lateral derecho del “Millonario” tiene mononucleosis y es una baja muy sensible para el entrenador. Además, tampoco estará con la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni.

El defensor de River tendrá que hacer reposo y no podrá ser parte de los esquemas de Marcelo Gallardo por un buen tiempo. En principio, no se sabe la cantidad de días que no podrá entrenarse debido a que la enfermedad actúa de manera distinta en los diferentes cuerpos. A primera mano, el futbolista tendrán -como mínimo- 15 o 20 días fuera de las canchas y, de esta forma, también se perderá la fecha FIFA.

Esta situación de Gonzalo Montiel es una baja muy sensible para el esquema de Marcelo Gallardo, ya que es uno de los favoritos del equipo. En su lugar, empezó a tomar forma la posibilidad de que debute con la banda roja Alex Vigo, el jugador recientemente incorporado desde Colón de Santa Fe y que también juega por la banda derecha.

De esta forma, el futbolista se perderá la final de la Supercopa Argentina ante Racing y, por supuesto, la doble fecha de eliminatorias con la Selección Argentina. Lionel Scaloni ya contaba con él como uno de los jugadores titulares de la Selección debido al gran rendimiento que ha mostrado en los últimos meses.

En cuanto al sistema táctico de Marcelo Gallardo, River -con la llegada de Vigo- tiene varios jugadores que pueden ocupara el lugar de Montiel. Ya sea el ex lateral de Colón de Santa Fe o, incluso, un cambio de lado de Milton Casco para que Fabricio Angileri se mantenga en la misma posición. Por otro lado, también ha podido jugar con tres defensores y modificar gran parte del esquema.

Fuente. eldestape.com