¿Qué dice la carta de la renuncia de Ginés Gonzalés García?

En su carta de renuncia presentada este viernes al presidente Alberto Fernández, Ginés Gonzales García atribuye el origen del escándalo en relación a la vacunación que tuvo lugar en su cartera a una “equivocación” y a una “confusión involuntaria de su secretaria privada”, con respecto a la cual, aclara, asume “de todas formas la responsabilidad”.

“Aprovecho empero la oportunidad para reconfirmar mi posición sobre el motivo que trascendió, en tanto las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y la confusión involuntaria de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación”, dice uno de los párrafos del texto firmado por el Ministro de Salud que será reemplazado por Carla Vizzotti, hasta hoy Secretaria de Acceso a la Salud.

“Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud”, dijo, y luego enomeró los principales programas implementados durante su mandato. También cuestionó a la gestión anterior por “las inmensas deudas que dejó impagas, que equivalían a más de tres meses del presupuesto anual del Ministerio”.

Y continuó: “Aprovecho la oportunidad para seguir expresando mi gratitud a la inmensa mayoría del pueblo argentino por su compromiso y solidaridad en estas y otras políticas que sirvieron para reconstruir un sistema de salud con mucha mayor equidad, acceso y calidad que la que teníamos al asumir estas responsabilidades”.

A modo de cierre, coincidió con el presidente Alberto Fernández y afirmó que “el odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual”. Ginés destacó que hizo “todo lo posible” por restablecer los diálogos.

“Sepa que a partir de ahora seguirá encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro y procurando la unidad de las argentinas y los argentinos para construir un país más libre, justo y soberano” concluyó.

Antes del escándalo que derivó hoy en su pedido de renuncia, este jueves Ginés González García, había minimizado los casos de vacunados irregulares en el país y dijo que se trataba de “anécdotas”.

“Al principio, cuando había tanto miedo, especulación y boicoteo hacia la vacuna rusa, entendimos desde el Presidente en adelante que había que dar el ejemplo. Después, lo que está pasando son algunas anécdotas”, señaló González García sobre quienes eludieron los turnos y se vacunaron antes.

En declaraciones a Canal 13, agregó: “Unos pocos que no cumplen, pero en general se respeta. Yo tengo dos integrantes del gabinete que están internados con COVID y si hubieran querido no respetar las reglas, quizás no estarían enfermos, pero las cumplieron”.

Fuentes. Pagina12/Infobae