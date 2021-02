Larrea se despegó de la conducción del PJ local en la Causa Triple A

A través de un comunicado, Larrea se diferenció de los máximos dirigentes del Partido Justicialista bahiense que prestaron declaración los días 11 y 12 de febrero, en el juicio que investiga delitos de Lesa Humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca.

“Creo no equivocarme si afirmo que varios militantes peronistas nos sentimos muy defraudados por esas declaraciones que afirmaron no conocer la existencia de la Triple A, de la patota de Ponce y de las prácticas terroristas de la banda paraestatal” sostuvo el abogado.

En ese sentido fundamentó: “Los dirigentes Simon y Alvarez manifestaron no tener constancia alguna de los hechos que se investigan, en los años 1974/1975 e incluso conocer a alguno de los imputados y cultivar amistad con ellos en tiempos muy posteriores. Lo que realmente causa estupor es que, siendo ambos dirigentes las máximas figuras de uno de los espacios institucionales de una fuerza política de la envergadura del Peronismo, es que desconozcan absolutamente la existencia en aquellos años de una presencia en la ciudad y en el ámbito del sindicalismo bahiense que asoló, secuestró, torturó y asesino a militantes, trabajadores, dirigentes del propio peronismo y de otras fuerzas políticas. Por que esa mácula que nos impregna y nos ha dejado un dolor imbancable en nuestras pieles, tuvo lugar aquí, en esta ciudad en la que todos los días con aciertos y errores muchos compañeros y compañeras intentan construir un proyecto de sociedad mas justa, mas inclusiva, mas libre. Y quienes provenimos, o hemos abrevado, en las aguas del Movimiento Obrero y en el Peronismo, TODOS de algún modo conocemos lo que fueron esos años donde campeaba como mandamás del terror el dirigente Rodolfo “Fito” Ponce”.

Al respecto alegó: “Las pruebas que se han rendido en este juicio han demostrado la existencia de la llamada “comunidad informativa” donde los distintos actores de la represión articulaban y compartían los resultados de sus tareas de inteligencia y violencia: Policia Federal, Fuerzas Armadas, la UNS en cabeza de su rector Remus Tetu… y la Triple A. Y es por lo menos de una cándidez sorprendente no saber que el accionar de la Triple A constituye un antecedente insoslayable e imprescindible del andamiaje represivo que a partir del 24 de marzo de 1976 se lanzaría contra el pueblo argentino y que, entre otros y otras miles, secuestró y torturó a Victor Benamo, desapareció a nuestro compañero Gerardo “Chiche” Carcedo y detuvo y finalmente asesinó por los tormentos padecidos a Jorge Valemberg. Compañeros que menciono por haber sido dirigentes del Partido Justicialista. Aquí no hay desmemoria ni desconocimiento posibles: el aparato terrorista que torturó y mató a estos compañeros y a tantos otros tiene, entre otros, el rostro criminal de la Triple A”.

Larrea recordó que: “En otros procesos judiciales ha habido “olvidos” o “desconocimientos” llamativos: un ex concejal de la UCR y Delegado Municipal de Cerri que en ocasión de hacer el servicio militar no se enteró de nada y un reconocido abogado de la ciudad, dirigente conspicuo del Partido Comunista que al momento de declarar en las causas del V ° Cuerpo o la Armada, no supo decir que suerte habían corrido varios colegas y otros miliantes. Pero claro, a uno le preocupan los propios no?” ironizó.

“Poca expectativa en el resultado del juicio que es un aspecto mas en la necesidad de construir la Memoria colectiva” sostuvo. “Uno, ni siquiera el mas importante. Mas importante, creo, es la construcción política de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la que muchos y muchas estamos comprometidxs” concluyó.