El sector privado asiste con fuertes expectativas al Consejo Económico y Social

Empresarios de la UIA y dirigentes de movimientos sociales que participarán de la reunión confiaron que las expectativas son “positivas”, y consideraron que que se realizará en “un momento clave para el futuro del país, en donde hay muchos intereses que resisten un proyecto de industrialización, de producción con valor agregado y de inclusión a través del empleo”.

“El diálogo es fundamental y el Consejo se tiene que formar porque es importante porque Argentina necesita tratar los poblemas endémicos y estructurales que tiene. Por eso todos tenemos que estar representados“, afirmó el industrial Martín Cabrales, uno de los empresarios convocados al CCK.

Las invitaciones llegaron para que los representantes del sector privado asistan a las 11.30 con el objetivo de que la reunión esté completamente integrada para el mediodía. El organizador es el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, pero se espera que el anfitrión Alberto Fernández sea el encargado de dar el discurso de apertura vinculado a la necesidad de darle continuidad al diálogo social.

Los empresarios consultados afirmaron que el encuentro es a “agenda abierta” y no llevarán ningún planteo de antemano. “Se busca mostrar una señal de armonía entre los tres sectores que forman parte del sector privado, tanto empresarios, como trabajadores formales e informales”, destacó una fuente vinculada a la UIA, que prefirió el off the record porque admitió que “no se sabe detalles de cómo será el encuentro”.

Según señalaron fuentes gubernamentales, habrá invitados presenciales, otros en contacto virtual y la presencia de miembros del gabinete nacional. Además de empresarios, organizaciones sociales y CGT, estarán representados los distintos cultos, y la comunidad científica y educativa.

Camino al diálogo social

En los últimos días, Béliz mantuvo reuniones y contactos informales con algunos de los mencionados representantes, a la espera del decreto presidencial que en los próximos días saldrá publicado en el Boletín Oficial, por el que quedará oficialmente constituido el organismo y su cargo al frente de la estructura.

Pensado para fomentar el intercambio de ideas y alcanzar consensos sobre políticas sociales de largo y mediano plazo, el funcionario nacional lideró en los últimos días una reunión preliminar con los cultos religiosos en una continuidad de los encuentros que ya mantuvo el año pasado con sindicalistas y empresarios con vistas a la postergada creación del organismo como consecuencia de la crisis sanitaria.

En la reunión con las instituciones religiosas, de la que también participó el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, como representante del Gobierno, algunos de los invitados se comprometieron a hacerle llegar a Béliz documentos con ideas y propuestas sobre cuestiones económicas, sociales y educativas, según precisaron a esta agencia de noticias fuentes allegadas al encuentro.

Participaron del encuentro en Casa Rosada Jorge Knoblovits (DAIA), Máximo Jurcinovic (Conferencia Episcopal Argentina), Aníbal Bachir Bakir (Centro Islámico Argentino), Néstor Miguens (Federación Argentina de Iglesias Evangélicas), Jorge Gómez (Aciera) y Marcelo Figueroa (Iglesia Presbiteriana de San Andrés).

Entre los invitados al acto, habrá referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán y Movimiento Popular Nuestramérica.

Fuente. Ariel Maciel para BAENegocios