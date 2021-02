Cuáles son las 44 motos que se pueden comprar en 48 cuotas

Comienza la tercer etapa del Programa Mi Moto que ofrece créditos para la adquisición de motos de fabricación nacional, en 48 cuotas y a tasa bonificada. En esta edición, las cuotas no son fijas pero son bajo el sistema de amortización francés. Los créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina son para la compra de motos de fabricación nacional . Esta nueva edición estará disponible desde el miércoles 17 de febrero hasta que se agote el cupo, que en las ediciones anteriores fue de 5.000 unidades.

Características de la financiación

El monto máximo a financiar por usuario es hasta $200.000, a un plazo único de 48 meses, sistema de amortización francés, y alcanza a todos los usuarios, clientes o no clientes de la entidad. Ese importe no incluye los costos y gastos adicionales accesorios a la operatoria (Patentamiento, Fletes, Sellados, etc.). Esta línea de financiamiento para motos es un proyecto conjunto entre el BNA y el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aportó una bonificación de 10 puntos porcentuales anuales de la tasa de interés vigente.

Una vez pre aprobado el crédito, el cliente dispondrá de 7 días corridos para reservar la moto en la Tienda BNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.

La gestión de la línea se inicia a través la Web del Banco Nación, dónde el cliente será precalificado, luego podrá reservar la moto mediante el link informado en el correo electrónico, lo cual permitirá el acceso a Tienda BNA. Tras la reserva deberá formalizar la solicitud del préstamo de forma presencial en la Sucursal (solo concurren aquellos que cuentan con el crédito pre aprobado). Finalmente, la comercialización de las unidades se realizará a través de la red de concesionarios de todo el país adheridos al programa a través de la Tienda BNA.

Tasa para financiar motos en 48 cuotas

“Habrá una tasa diferencial para quienes cobren sus haberes a través del BNA, será de 28,5% en tanto que para el resto de los usuarios será de 37,5%. Una moto de $150.000 pagaría una inicial de $6.019,30 en el caso de un cliente que perciba sus haberes en el BNA y para el resto de los clientes la cuota inicial asciende a $7.059,21”, señaló la entidad bancaria.

Los 44 modelos disponibles para el crédito del programa Mi Moto son:

Beta:

Tempo

TVS :

NTORQ

Corven:

Energy base

Energy Full

Mirage base

Hunter RT

Triax150 R2

Triax150 R3

Expert 150 DOT

Bajaj:

Boxer RT

Boxer AT

Rouser NS125

Brava:

Altino 150 Base

Nevada Base

Keller:

Crono Classic 110

Stratus 150 base

Miracle 150

Gilera:

Smash VSTD110

VC150 VS

Smash X 125

Smash full

Honda:

Wave 110 S

Mondial:

LD110 MAX RT

LD110 MAX AD

MD 150

Kymco:

Agility 125

Motomel:

Blitz base

Skua 150

S2 base

Benelli:

TNT 15

Guerrero:

G110 Full Trip

G110 Econo Trip

Okinoi:

OKN 110

OKN Roma 125

Zanella:

ZB 110 LT

ZB 110 RT

RX 150 Z6

RX 150 Z7

RX Z7 150 F

Sapucai 150

Ceccato 60 Collezione

Exclusive 150

Styler 150 RS

Patagonian Eagle 150 ST

