En los últimos 7 meses en la Argentina hubo inversiones por mas de US$ 7.000 millones

Empresas nacionales e internacionales radicadas en el país anunciaron desde julio inversiones en la Argentina por un total de US$ 7.041 millones y $9.880 millones, en un amplio abanico de sectores como industria automotriz, electrodomésticos, alimentos y bebidas, textiles, software y servicios digitales o combustibles, lo que repercutirá en nuevos empleos directos e indirectos.

La reactivación de los anuncios se inició una vez pasado el impacto más fuerte de la llegada del coronavirus a la Argentina que, al principio, requirió establecer un aislamiento estricto.

Una vez que ese aislamiento se fue transformando en distanciamiento social y las empresas pudieron comenzar a retomar la actividad habitual, las inversiones volvieron a formar parte de los proyectos de las firmas que se desarrollan en el país a la par de la recuperación de los niveles de producción.

El presidente Alberto Fernández celebró este lunes el anuncio de inversiones por US$ 40 millones de dólares en el país realizado por la firma Whirlpool y sostuvo que “el desarrollo de las empresas es el desarrollo del país”.

El mandatario participó hoy de una videoconferencia con los directivos de la empresa de electrodomésticos, en la que los representantes de la firma detallaron el plan de inversiones, con el que esperan generar mil nuevos puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

Otros anuncios

Las principales inversiones anunciadas fueron en julio las de Unilever por $110 millones; la Asociación de Cooperativas Argentinas lo hizo por US$143 millones; GNI y Globant ($1.200 millones); Arneg Argentina (U$S15 millones) la constructora Northbaires (US$30 millones).

La presentación del nuevo lavarropas de NewSan, por videoconferencia.

En agosto, Nissan anunció desembolsos por U$S130 millones; DVA lo hizo por un monto de U$S100 millones; Newsan informó el destino de US$ 10 millones para producir un nuevo lavarropas de LG en su planta de Avellaneda; NotCo (No Carne) por US$ 85 millones; TN&Platex (US$30 millones); MSU Energy (US$320 millones); Sodecar, dedicado a fiambres y embutidos en Santa Fe ($120 millones)

En septiembre, fue el turno de las empresas Rotoplast (U$S5 millones); Groupe PSA (U$S320 millones), VTEX dedicada a servicios ligados al e-Commerce (U$S20 millones) para América Latina, con la que transformará a la Argentina el hub para la expansión regional; SPI Astilleros, anunció una inversión de $250 millones; Grupo SIMPA ($700 millones).

También se sumaron RyR SA ($40 millones); Coca Cola ($770 millones); Sancor Salud lanzó el Banco del Sol digital, con una inversión de U$S60 millones; Cervecería Quilmes (U$S50 millones); Santana Textil (U$S12 millones); Grupo Bahía Energía (U$S20 millones); Visuar invertirá U$S2,3 millones y $150 millones; Santista (U$S5 millones); Puma Sports ($390 millones)

Volkswagen, otra de las firmas que busca crecer en el país.

En octubre, anunciaron inversiones General Motors (US$300 millones); Refinería Raízen (U$S715 millones); Coto (U$S20 millones) en tanto que empresarios de la cadena de valor textil, indumentaria y calzado ratificaron proyectos de inversión por 350 millones de dólares.

Noviembre fue el mes que concentró las inversiones de LAC, con el apoyo de Bridgestone Argentina ($200 millones); La minera canadiense Lundin (US$3.000 millones) Cervecera de capitales chilenos CCU anunció inversiones por $4.500 millones; Vegan Nature ($20 millones).

También en noviembre se conocieron los anuncios de los frigoríficos que integran el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (US$ 187 millones); Mostaza (US$ 20 millones); la filial argentina de la empresa brasileña Moura anunció que invertirá $ 450 millones; y Terragene (US$ 4,5 millones); Ford Argentina (US$ 580 millones).

En diciembre, Scania indicó inversiones por US$ 45 millones mientras que el Grupo Iraola lo hizo por $ 980 millones.

En enero, Cencosud le indicó al presidente en su viaje a Chile inversiones por US$ 163 millones; la autopartista metalúrgica Maro SA junto a Volkswagen (US$ 9,5 millones).

En lo que va de febrero, ya se anunciaron inversiones por US$ 120 millones de los cuales US$ 80 fueron anunciados por el laboratorio farmacéutico Richmond y hoy Whirpool por 40 millones de dólares.

