El DT de Olimpo acusado de pedir “favores sexuales” rompió el silencio

Luego de ser acusado de pedir ”favores sexuales” a cambio de titularidad en su equipo, el entrenador Alejandro Abaurre renunció a su cargo como DT de Olimpo y protagonizó un contundente descargo que se difundió a través de las redes sociales del club. En el mismo, “Cachorro” le agradeció a la afición “aurinegra” por el aliento recibido en este corto lapso de 12 partidos jugados (7 ganados, 3 empatados y 2 perdidos).

“Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo. Agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá, lo pasé de la mejor manera, me voy de la mejor manera del club. Me han tratado de la mejor forma posible. Por problemas personales tengo que dejarlo, pero siempre uno va a tener la esperanza de poder volver algún día porque es un desafío que a uno le gusta y ojalá lo pueda volver a cumplir. Les mando un abrazo a todos”, explicó Abaurre.

Por otro lado, el presidente de la institución Ángel Tuma también se expidió sobre este asunto y aseguró poner “las manos en el fuego” por el entrenador que eligió para comandar los destinos futbolísticos de la institución que preside. Ahora, con Abaurre fuera, el titular de esta entidad tendrá que buscar un reemplazante y encontrar la verdad sobre esta situación denunciada por La Brújula 24.

El presidente de Olimpo defendió al DT Alejandro Abaurre: “Pongo las manos en el fuego”

Tras las acusaciones llevadas adelante dentro del medio bahiense La Brújula 24, las cuales indican que el entrenador de fútbol Alejandro “Cachorro” Abaurre le solicitó “favores sexuales” a sus dirigidos en Olimpo a cambio de ser titulares, el presidente de la institución “aurinegra” rompió el silencio y defendió al DT. En diálogo con Radio Mitre, Ángel Tuma aseguró que pone “las manos en el fuego” por quien renunció hace pocas horas acusando motivos personales.

De todos modos, el titular de la institución del interior bonaerense reconoció que las cosas entre el plantel y el DT saliente no estaban del todo bien. “Abaurre no terminó con buena relación con el plantel. Hubo una discusión con ellos y el preparador físico se puso de lado de los jugadores, es increíble. Después de eso la relación quedó rota”, explicó Tuma, quien agregó: “Nos reunimos con él y nos dijo que tiene cosas importantes que tiene que resolver en Mendoza”

Poniéndose del lado del entrenador y negando las versiones que circulan en su contra, el presidente de Olimpo respaldó a Abaurre pese a que ya no forma más parte de su institución: “No entiendo el motivo por el cuál se lo quiere ensuciar. Pongo las manos en el fuego por él. Son todos rumores de lo que se habla. Si pasó, es muy grave”.

