María Eugenia Vidal gestiona su pase a Capital Federal

Será una semana de mucho movimiento. “La reunión fue ver el escenario provincial, cómo creen que va a ser lo mejor para jugar y presentar al mejor candidato para la intermedia”, contó un vocero de Jorge Macri. Como la de este lunes, habrá más reuniones en las que, junto a la cúpula PRO, decidirán la estrategia bonaerense en vista a las elecciones.

Sin María Eugenia, que mantenía el liderazgo de forma indiscutida en el armado bonaerense de la principal oposición, Macri es uno de los candidatos a reemplazarla como cabeza de lista. Sin embargo, tampoco quiere jugar este año en la provincia y prefiere esperar a 2023 para intentar cumplir un viejo anhelo de ser Gobernador.

Fuera de Vidal, no asoma otro candidato de forma clara. Quienes manifestaron sus intenciones de encabezar las listas opositoras, lo hicieron con miras a 2023. Además, la interna no fragmenta la coalición, pero dificulta el consenso sobre quién debe encabezar la lista. La ex gobernadora resolvía ese problema: Tanto la UCR, como la CC ARI, y ni hablar el PRO confiaban en ella y la posicionaban de forma indiscutida.

Si bien desde Juntos por el Cambio sabían que el trabajo de Vidal en la Provincia se agotaba en las legislativas, el cambio de piezas traerá más de un dolor de cabeza a un frente que, pese a la dura derrota de 2019, este tiempo hizo gala de su unidad.

Fuente. Gonzalo Ochoa Martínez para Infocielo