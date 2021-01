“Se van a contagiar 8 de cada 100 vacunados, pero van a ser leves”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof, indicó que hay un porcentaje de vacunados que no generarán inmunización. “Eso no marca que la vacuna sea mala. Se van a contagiar, según las estadísticas actuales, 8 de cada 100. Pero van a haber 92 que no se van a contagiar. Y los 8 que se contagien van a ser leves. Esa es la ventaja de la vacuna”.