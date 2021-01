La provincia de Buenos Aires se propone vacunar a 126.000 personas por día

La provincia de Buenos Aires planea vacunar a 126.000 personas por día con un esquema diseñado para perfeccionar el proceso, luego de haber inmunizado a 230.000 bonaerenses en el marco del plan nacional de inoculación que puso en marcha el Gobierno nacional y que comenzó con los trabajadores de la salud.

Así lo precisó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, quien explicó que “el diseño teórico” desarrollado para llevar adelante el proceso de inmunización contra el coronavirus posibilitará “vacunar a 126.000 personas por día”.

Admitió que “entre el diseño de escritorio y el territorio hay un espacio que habrá que ir manejando”, pero dejó en claro que el dispositivo para la aplicación de la dosis de la vacuna rusa Sputnik V “está muy bien organizado”.

“Nuestra expectativa es esa, los equipos están preparados. Tomarán el tiempo necesario para la aplicación, para el registro, para el período de recuperación inmediata. Tenemos 126.000 personas diarias que potencialmente se pueden vacunar en el sistema”, dijo Gollan en declaraciones a El Destape Radio.

El ministro se convirtió en la primera persona de más de 60 años en aplicarse la vacuna, luego de recibirla esta semana, y destacó que no tuvo molestias “ni el primero ni el segundo día”.

El jueves, luego que el Anmat autorizara la aplicación de la vacuna rusa a mayores de 60 años, se vacunó el presidente Alberto Fernández y miembros del gabinete nacional, como su ministro de Salud, Ginés González García.

Gollan adelantó que los mayores de 70 años serán uno de los primeros grupos seleccionados para vacunarse, así como también los docentes y las fuerzas de seguridad.

En tanto, informó que el personal de los geriátricos también se está vacunando debido a que “ese sector es de mayor riesgo dentro del riesgo”.

Explicó que el plan es que luego se continúe el proceso de inoculación contra el Covid-19 con los mayores de 60 años en general, completando así los grupos de riesgo.

Gollan dejó en claro que estos planes dependen del ritmo con el que se irán recibiendo las vacunas.

“No va a ser todo homogéneo”, aclaró y explicó que “no es que todos vienen en el mismo momento” y se los vacuna a todos juntos, por lo que, advirtió, “hay gente que espera un poquito más”.

El titular de la cartera de Salud bonaerense destacó la influencia que tuvo en la gente ver que él mismo recibió la vacuna, y luego el Presidente y González García, y dijo que notaron que “mucha gente de más de 60 años se empezó a anotar para recibir la vacuna”.

“Notamos estos días después de la movida grande que se hizo de publicidad y que nos vacunamos, el Presidente, Ginés y yo que mucha gente de 60 años se empezó a anotar, más de la que se venía anotando”, dijo.

En ese sentido, aseveró que “se le va perdiendo algún miedo” a lo que, dijo, “algún tonto por ahí estuvo queriendo meter miedo”.

“La verdad que eso se va superando a medida que la gente se vacune y vean que no te pasa nada más que lo esperable, que es generar anticuerpos”, apuntó.

Respecto a si la vacunación es condicionante para el inicio las clases, Gollan sostuvo que “el hecho de que más docentes y trabajadores de las escuelas estén vacunados nos ayuda a comenzar las clases; por supuesto que bajo cuidados que vamos a conversar con los trabajadores para que estén todos en el marco de la seguridad sanitaria”.

Dijo también que se vacunará “progresivamente, con criterio de cuidados especiales” y agregó que “en la medida que más población de riesgo y docentes estén vacunados, la situación se va a ir regularizando cada vez más, sin poner en riesgo ni a docentes, ni a los chicos, ni a sus familias”.

A los que temen a la vacuna los convocó a prestar atención a las “más de 230.000 personas que ya se vacunaron”, sin que les haya pasado “nada malo” y “ya están levantando anticuerpos”.

“Estoy acá trabajando, hace dos días que me vacuné y no me pasó nada, en algunos días les voy a comentar cuántos anticuerpos levanté, entonces van a ver que todos van a venir a vacunarse, incluso los antivacunas. Hasta los intendentes de Juntos por el Cambio la mayoría se han vacunado”, dijo.

Finalmente, advirtió: “No jueguen a la política contra la vacuna porque les va a ganar por muerte, pero no les quepa duda, la gente está podrida de este coronavirus y ésta es la salida”.

Fuente. Télam