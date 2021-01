El Indio Solari cumple 72 años: “Sólo aspiro a que la muerte me encuentre vivo”

1. Indio Solari. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras Durante toda la primera etapa de Los Redondos nos iba a ver gente aposentada, jóvenes que disponían de dinero. Nos trataban bien porque les gustaba ser parte de una elite, una especie de vanguardia, para poder decir que frecuentaban a un grupo que no conocía nadie. Les atraía esa cuestión del “cantante enigmático y misterioso” que describió la periodista Gloria Guerrero en su columna de la revista Humor. Yo percibía que la gente empezaba a proyectar cosas sobre mí. Macanas, obvio. Pero mientras te salen bien, te hacés el boludo 2. Indio Solari. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras

Tendría que tener mucho cuidado con lo que digo. La mía es una sinceridad que juega en la frontera, me pueden torcer para cualquier lado. Por eso tengo que andar con pies de plomo, tanto como cuando sos malvado. Es difícil ser honesto cuando sos inteligente

3. Indio Solari. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras Lo que dolía más que la pérdida de la amistad era la negación del proyecto de Los Redondos. Sentir que habíamos engañado a la gente, que pensaba que éramos como hermanos. Cuando lo que había pasado revelaba que no lo éramos, que había existido durante ya algún tiempo otro plan íntimo y secreto que no me habían manifestado, aunque me involucrase

4. Entrevista con Pablo Perantuono, Revista Orsai Uno tiene que golpear las puertas de la percepción para ver qué hay del otro lado. Y el artista, ni hablar: siempre tiene que estar en la frontera. Por eso yo no creo en el artista militante, porque uno cambia de dogma permanentemente. No tiene que participar del sentido colectivo”

5. Entrevista con Pablo Perantuono, Revista Orsai Internet me parece que es una herramienta estupenda que se está usando a la bartola. Leo mis alertas y también las de Andrés (Calamaro). No termino de entender por qué atacan al artista. Yo creo que la máxima ambición del artista es que compren su disco y vayan al show, nada más. Pero lo atacan con cualquier disparate

6. Entrevista con Pablo Perantuono, Revista Orsai Lo único que prometí es hacer canciones. A veces el mundo presenta una pelotudez que se adecúa a lo que estás diciendo, y uno se transforma en algo más que un songwriter. Sin darte cuenta, el monstruo se va pareciendo a vos. Ese diseño demente que hacen miles de personas… Un día empezás a darte cuenta que te comportás de acuerdo a eso

7. Fui formado por el rock anglosajón. Números americanos e ingleses de la primera época. Es una música transcultural, eso debemos aceptarlo todos los que hacemos rock en castellano. Es como si un polaco cantara un tango, sería una especie de acercamiento, un approach.

8. Suplemento Sí!, agosto de 1996

Entonces, lo que nosotros hacemos con Los Redondos son boleros rápidos, con distinta suerte” (La nota del siglo, UN3TV).”Más allá de las rivalidades, estoy convencido de que mis enemigos no están entre los músicos y que tengo muchos más puntos en común con los Soda Stereo que con el carnicero de la esquina

9. Revista La Garganta Poderosa, septiembre de 2011 Gustavo Cerati es uno de los mejores músicos que ha habido en la cultura rock, es uno de los más prolíficos y meticulosos y lo respeto porque yo trato de hacer lo mismo

10. Documental Tsunami: un océano de gente, de Mario Pergolini Yo soy un tipo criado burguesamente, disfruto de los placeres de la vida, la buena bebida, un hotel, no hace falta renegar. El asunto es ganarse ese confort genuinamente

11. Entrevista con Marcelo Figueras en el programa Big Bang de FM La Patriada La popularidad muy manifiesta y muy grande te pone en una circunstancia molesta, realmente. Voy a citar a una pensadora de los siglos XX y XXI, Madonna: ‘Puede ser que la popularidad, la fama y el dinero te cambien, pero ¡cómo cambia a los amigos!’. La gente no se pone contenta porque a uno le vaya bien en general, salvo gente que te quiere de verdad. Conozco un dicho: ‘Si querés tener enemigos, descollá entre tus amigos

12. Conversación con Marcelo Figueras en la Feria del Libro de 2019 Soy un hombre de la psicodelia, es decir, no me gusta ni el pasado ni el futuro. El pasado porque ya no tenemos la posibilidad de hacer nada con él. Y el futuro es una aventura de la imaginación. La curiosidad siempre fue algo determinante para mí. Iba a buscar una puta novedad que me entusiasmara para vivir. Fui un escéptico muy temprano, y eso hacía que siempre estuviera en la búsqueda de algún estímulo que justificara mi vida. Aún hoy lo sigo siendo, pero tengo un hambre que el cuerpo no me permite saciar 13. Entrevista del escritor Hugo Alberto Ojeda en Rosario

Hay una confusión a partir del disco de Oktubre, en donde se tenía una necesidad de alinearnos… Yo no pertenezco a la clase obrera, soy de clase media. Entonces he tenido necesidades, porque he visto las injusticias desde mi adolescencia y las sigo viendo, y sé que voy a transcurrir mi vida en un mundo bastante injusto y bastante jodido. A partir de ahí, si aquel que está en contra de las reglas establecidas, en contra de las injusticias, del poder elitista, de esa vida que reduce la vida, es ser de izquierda, está bien, pero hoy en día no se sabe bien qué abarca esa calificación

14. Entrevista del escritor Hugo Alberto Ojeda en Rosario La libertad te puede condenar a la soledad, pero no va a condenar nada de lo que hagas. Es decir, cuando vos estás libre, cuando no tenés que rendirle pleitesía a nadie, podés decir cosas que le pasan a la gente. Si no, siempre hay filtros de intereses: esto se puede, esto no te conviene, esto no te luce… La libertad te puede condenar a la soledad, y creo que es lo único a lo que te puede condenar. A partir de eso, si te la bancás, estás libre de decir lo que quieras, en el momento que quieras y de la manera que quieras

15. info135.com.ar El medio pelo argentino odia a Fidel Castro y sus logros. 100% de escolarización, la esperanza de vida más alta del continente, ningún niño durmiendo en las calles, todo habitante con derecho a vivienda, el índice de desocupación más bajo, un médico cada 130 habitantes… Para el tilingo argentino, calidad de vida es tener una tele de 50 pulgadas para ver Bailando por un culo

16. Entrevista con Pablo Perantuono, Revista Orsai Yo tuve una infancia y una adolescencia de puta madre. Eran otros tiempos… Ha cambiado todo, pero no tengo conflictos. Me llevaba bien con mis viejos. Se murieron amando. Tuve una adolescencia libre de estructuras. Pasé por varios colegios en La Plata, desde el Bellas Artes al industrial. Me rajaban de todos porque filmábamos con un amigo cortometrajes sobre pordioseros. Los celadores ya no me podían cubrir más y me terminaban echando. Nunca me interesó el aprendizaje formal. Siempre había cosas más atractivas, desde el cine al póker

17. Indio Solari. Memorias en conversaciones con Marcelo Figueras Mucha gente tendía a menospreciar a nuestro público. Pretenden que no pueden entender lo que les estoy diciendo, por eso de que mis letras son crípticas. Pero en los momentos claves de la canción, soy bruscamente claro. Puede que el relato no sea simple, la forma en que voy encadenando imágenes. Pero, cuando llego ahí, cuando digo violencia es mentir, o todo preso es político, o nuestro amo juega al esclavo, ahí nadie se confunde ni se pierde. Eso es una bandera, y así lo entienden

18. Entrevista del blog La conjura de los necios No puedo opinar de los discos de Skay porque no escuché ninguno. La verdad, escucho poca música de acá. Algo de Andrés (Calamaro) y no mucho más. La verdad, me cago en el rock nacional. Ustedes saben que yo soy contracultural. Me crié en la cultura rock, pero el día que me vi inmerso en esa cultura que ya no era rebelión, rompí con todo y me fui a casa. No solo el cogote del cangrejo destila mañas

19. Entrevista del blog La conjura de los necios Uno no puede estar toda la vida haciéndose el pendejo. Es verdad que los que nos formamos en la cultura rock creíamos que podíamos danzar sobre la boca de un volcán y nada nos iba a pasar. Pero después uno encuentra a la mujer con la que quiere vivir incluso en la eternidad, tiene a su hijo y lo quiere ver crecer. Estoy por dejar el whisky y ya dejé la merca. Lo que no me acuerdo es dónde la dejé…