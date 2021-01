Guatemala: juicio ante la CIDH del gobierno de Giammattei

El cuatro de agosto de 1986 José María García Portillo, alcalde de Chiquimula, fue desaparecido forzadamente mientras realizaba una comisión de trabajo en Ciudad de Guatemala. Ese sería el último día que su familia tendría noticias de él, pues su paradero es desconocido desde aquella fecha.

José María García Portillo fue electo alcalde de Chiquimula en las Elecciones Generales de enero de 1986.Impulsado por el partido político Movimiento de Liberación Nacional -MLN-, García Portillo asumió la alcaldía del municipio en junio de 1986, sin embargo, solamente estaría tres meses en el cargo antes de su desaparición forzada.

A pesar de los graves hechos, las autoridades guatemaltecas no realizaron ninguna investigación que arrojara resultados sobre el paradero de la víctima. Es así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- recibió los datos de la situación, dando seguimiento con el Estado de Guatemala.

En los siguientes cuatro años, la CIDH realizó varias solicitudes de información a las autoridades guatemaltecas acerca de los hechos, sin embargo, nunca existió una respuesta por parte del Estado, provocando que esa instancia emitiera el Informe Número 62/90, estableciendo la responsabilidad del Estado de Guatemala por la desaparición forzada de José María García Portillo.

Desde 1991, la CIDH ordenó a Guatemala varias medidas en materia de Verdad y Justicia en favor de la víctima y su familia, lo cual ha sido incumplido por el Estado a 30 años de haber sido requerido por el ente interamericano.

Por su parte la familia de la víctima, no han cesado en su búsqueda de justicia, por lo que han impulsado varias acciones en aras de encontrar respuestas sobre el paradero de José María García Portillo. De esa cuenta, se han sostenido tres reuniones de trabajo ante la CIDH con presencia del Estado de Guatemala, en estas la representación oficial se ha comprometida a presentar resultados sustantivos a la familia, situación que aún no pasa, y que solamente revictimiza a los familiares de la víctima.

El Organismo Ejecutivo, a través de sus distintas dependencias, ha permanecido en desobediencia ante la CIDH, por lo que la familia García Sánchez, ha requerido a ese alto organismo el traslado del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CorteIDH-, la cual será la encargada, a través de la vía contenciosa, de resolver el fondo del asunto.

Es importante indicar que la decisión de traslado al ente jurisdiccional, nace de la actitud indiferente presentada por el Estado de Guatemala a través de sus distintos funcionarios, no solo ante la CIDH, sino ante la familia García Sánchez, quienes llevan más de 35 años en la búsqueda de José María García Portillo, sin obtener una sola propuesta de atención a las recomendaciones emanadas de la CIDH.

Tal es el caso de la última Reunión de Trabajo celebrada ante la CIDH, en la cual el Procurador General de la Nación –PGN-, el Lic. Jorge Luis Donado, manifestó la inconformidad del Estado en impulsar acciones de cumplimiento con la familia de la víctima, dejando constancia de su intención de trasladar a la vía contenciosa la desaparición forzada del alcalde de Chiquimula, José María García Portillo.

Consideramos que el actuar del gobierno del Presidente Alejandro Giammattei, perpetúa una política de ataque y debilitamiento a los derechos humanos, los cuales se materializan no solo con las actitudes descritas, sino con el debilitamiento de las instituciones de la paz, las cuales son resultado de muchos años de trabajo entre víctimas, sociedad civil y Estado.

El gobierno de turno continúa comprometiendo la imagen del Estado a nivel internacional, pues los estándares de respeto a los derechos humanos, inciden de manera directa en las relaciones exteriores que Guatemala tiene con el resto del mundo.

