Vuelve el Plan Nacional de Lecturas

El alivio llegó de la mano de una gran noticia para las editoriales y los escritores: el ministerio de Educación de la Nación, en el marco del Plan Nacional de Lecturas coordinado por Natalia Porta López, volvió a comprar libros de literatura para distribuir en escuelas iniciales, primarias y secundarias de todo el país. La inversión de 600 millones de pesos permitirá adquirir 143 títulos de 209 autores, provenientes de 79 editoriales, en formato físico y digital (para la plataforma federal Juana Manso). El total de 1.797.398 libros llegarán a 47.300 escuelas a partir de marzo. Habrá un “refuerzo” de 150 millones más para completar la compra, por lo que la inversión ascenderá a 750 millones de pesos.

El proceso de selección lo realizó la Comisión Asesora Nacional (CAN), integrada por especialistas de todas las jurisdicciones, que debió elegir entre los 3.514 títulos presentados por 229 editoriales. Libros de Liliana Bodoc (1958-2018), Graciela Montes, Cecilia Pisos, Franco Vaccarini, Liliana Cinetto y Ruth Hillar (cantante de Canticuénticos), entre otros, llegarán al nivel inicial. En el menú de las escuelas primarias estarán las obras de Silvina Ocampo (1903-1993), Gustavo Roldán (1935-2012), Rodolfo Walsh (1927-1977), Adela Basch, Pablo Bernasconi, Paula Bombara y Mario Méndez, entre otros. Los estudiantes de las escuelas secundarias podrán leer la poesía de María Teresa Andruetto y Susana Thénon; novelas de Julián López, Elsa Drucaroff, César Aira, Federico Jeanmaire, Clarice Lispector, Tove Jansson (1914-2001); relatos de Eduardo Galeano (1940-2015), libros singulares, híbridos, entre el ensayo y la memoria, de Eugenia Almeida, Fabio Morábito y Martín Kohan, y el teatro de Rafael Spregelburd y Claudia Piñeiro, entre muchas más opciones.

De los 209 autores, el 56 % son mujeres; el 81 % (168) son argentinos, mientras que el 9 % (19) son latinoamericanos. De los escritores argentinos, el 50 % es del interior del país y 16 son de pueblos originarios. El 11% (22) son jóvenes menores de 40 años. Hay editoriales independientes como la mendocina Bambalí y la cordobesa Ediciones de la Terraza que participan por primera vez. De las 79 editoriales, el 83 % (65) son empresas nacionales e independientes; el 20% (15) son editoriales del interior del país; el 63 % (49) son editoriales nacidas en el siglo XXI y 3 son editoriales universitarias. “La compra te cambia el año”, confirma Víctor Malumián, de Ediciones Godot, que fue beneficiada con la compra de 10.000 ejemplares del libro Me acuerdo, de Martín Kohan, publicado el año pasado. “Esos libros viajan a espacios que no sé si de otra forma nosotros hoy por hoy llegaríamos, creo que en ese diferencial de acercar la literatura ves la voluntad del Estado como un superador que otro actor no puede lograr”, agrega el editor de Godot, creada en la ciudad de Buenos Aires en 2008 junto a Hernán López Winne.

En julio del año pasado Corregidor cumplió cincuenta años. Juan Manuel Pampín, uno de los hijos de Manuel Pampín, el fundador de este sello que ha editado textos fundamentales de Arturo Jauretche, Macedonio Fernández y Haroldo Conti, cuenta que el ministerio de Educación les comprará tres títulos: La morada imposible, de Susana Thénon (1935-1991); La hora de la estrella, de Clarice Lispector (1920-1977), y Pajarito, de Mariana Baggio. “Este tipo de compras es fundamental y termina siendo una gran ayuda -subraya Pampín-. Hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años, de acuerdo a encuestas hechas por la CAL (Cámara Argentina del Libro), la caída de la producción fue del 50 por ciento. Y las ventas también cayeron en un porcentaje similar”. Pampín, que es vicepresidente de la CAL, señala que para el segundo cuatrimestre del año, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, prometió que el monto destinado para la comprar de libros para las escuelas de todo el país ascenderá a mil millones de pesos.

Inundación. El lenguaje secreto del que estamos hechos, de la cordobesa Eugenia Almeida, es uno de los libros que eligió la Comisión Asesora Nacional. “La política pública de comprar libros para las bibliotecas escolares de todo el país es una política que celebro y defiendo desde hace mucho tiempo. Esta vez como autora es una enorme alegría y un honor estar con uno de mis libros entre los seleccionados. El libro está publicado por DocumentA/Escénicas, una editorial que viene haciendo un trabajo enorme por aportar una singularidad. Para mí es un gran festejo que ese libro que hicimos codo a codo con Gabriela Halac, que es la responsable de la editorial, sea el que quedó elegido para la compra por parte del Estado -reconoce Almeida-. Sean los que sean los elegidos, la compra de libros es una política que tenemos que mantener de ahora en más para siempre”.

Fuente. Silvina Friera para Pagina12