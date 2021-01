Qué pasa si no respeto el toque de queda nocturno

Las alarmas por el aumento de contagios de coronavirus se volvieron a encender. El último reporte del Ministerio de Salud indicó que, en las últimas 24 horas, se confirmaron 13.441 casos, alcanzando un total de 1.676.171. Por lo tanto, el presidente de la Nación Alberto Fernández tomó nota al respecto y en las próximas horas decretará un toque de queda nocturno para frenar con la circulación de la enfermedad. Así lo anticipó el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

“Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación”, indicó Cafiero, durante un acto que tuvo lugar en el Instituo Malbrán. Y agregó: “Si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación”.

¿En qué consiste el toque de queda nocturno y qué pasa si no lo respeto? Durante diez días, y a lo largo y ancho de la Argentina, no se podrá circular en horario nocturno (se especula que será desde las 23 hasta las 6 horas). Y para todos aquellos que no respeten las normas de circulación habrá consecuencias severas, de acuerdo al Artículo 205 del Código Penal, que menciona los delitos contra la salud pública: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Asimismo, el sujeto que viole artículo del Código Penal podría quedar sujeta a ”medidas patrimoniales para garantizar bienes” frente a posibles demandas civiles procedentes de aquellas personas que se hayan visto afectadas por no cumplir con el aislamiento.

Fuente. eldestape.com